28.04.2017

На протяжении ряда лет журнал «Агробаза» является Генеральным информационным партнером выставки «Белагро» – главного агропромышленного форума Беларуси. Каждый год мы готовим к выставке спецвыпуск журнала «АгроБаза», дополнительный тираж которого распространяется среди участников и посетителей выставки.



В нынешнем году мы приготовили для рекламодателей новое интересное предложение

На протяжении ряда лет журнал «Агробаза» является Генеральным информационным партнером выставки «Белагро» – главного агропромышленного форума Беларуси. Каждый год мы готовим к выставке спецвыпуск журнала «АгроБаза», дополнительный тираж которого распространяется среди участников и посетителей выставки.В нынешнем году мы приготовили для рекламодателей новое интересное предложение





Как правило, посетители выставки получают наш спецвыпуск в фирменных полиэтиленовых пакетах журнала «АгроБаза». За годы нашего участия в «Белагро» эти желтые пакеты стали заметным атрибутом форума и запомнились многим. На выставке они являются недорогим, но очень полезным сувениром - ведь в них достаточно места не только для нашего журнала, но и для других рекламных материалов и покупок.

