Ваш логотип (макет) на наших пакетах на выставке «Белагро-2017»
28.04.2017
На протяжении ряда лет журнал «Агробаза» является Генеральным информационным партнером выставки «Белагро» – главного агропромышленного форума Беларуси. Каждый год мы готовим к выставке спецвыпуск журнала «АгроБаза», дополнительный тираж которого распространяется среди участников и посетителей выставки.
В нынешнем году мы приготовили для рекламодателей новое интересное предложение
В нынешнем году мы приготовили для рекламодателей новое интересное предложение
Как правило, посетители выставки получают наш спецвыпуск в фирменных полиэтиленовых пакетах журнала «АгроБаза». За годы нашего участия в «Белагро» эти желтые пакеты стали заметным атрибутом форума и запомнились многим. На выставке они являются недорогим, но очень полезным сувениром - ведь в них достаточно места не только для нашего журнала, но и для других рекламных материалов и покупок.
В этом году мы впервые решили предусмотреть на пакетах места для рекламных модулей.
6 рекламных модулей 136х70 мм (с каждой стороны пакета)
Печать – 2 цвета (зеленый и красный)
Стоимость - 199,2 руб. (с НДС)
Печать – 2 цвета (зеленый и красный)
Стоимость - 199,2 руб. (с НДС)
Большой тираж пакетов позволит обеспечить ими на выставке большинство посетителей.
Принимайте решение! Есть только 12 модулей!
Тираж пакетов – 8 000 шт.
Участники выставки, разместившие рекламу, получат по 250 экз. пакетов.
---
ООО «Гольфстрим»
ул. Платонова, 10-401, Минск, 220034
reklama@infobaza.by
тел. (017) 294-04-27, 294-10-91, 294-89-32
факс: (017) 284-74-09, 210-01-01
vel (029) 694-89-32, МТС (029) 246-89-32
Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006