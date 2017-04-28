28.04.2017

Как известно, журнал «АгроБаза» –Генеральный информационный партнер крупнейшей сельскохозяйственной выставки Беларуси «Белагро-2017»

В нынешнем году этот международный форум пройдет в Минске с 6 по 10 июня. Уже в 27-й раз.

Традиционно к «Белагро» выйдет наш специальный выпуск журнала «АгроБаза». Июньский номер, кроме рассылки подписчикам, будет распространен среди участников и посетителей выставки. При этом постоянные подписчики получат спецвыпуск по почте в первых числах июня, а для распространения непосредственно на выставке планируется напечатать еще до 3 000 экземпляров журнала.

Уже сегодня вы можете заказать рекламу своих товаров и услуг в спецвыпуске нашего журнала. Это отличный способ получить еще больший охват аудитории для продвижения своей продукции.



Цена базового модуля в спецвыпуске «АгроБаза» на выставке «Белагро-2017» составит 15 руб. с НДС.

Посмотреть все возможные варианты рекламы в спецвыпуске



Также не забывайте, что все новости с выставки "Белагро-2017" можно прочитать на нашем сайте - www.infobaza.by.

Кроме того, для более широкого представления сельхозтоваров, техники и услуг в интернете предлагаем разместить объявления в еще одном нашем проекте agro.infobaza.by, где можно продать сельхозтехнику, оборудования, запчасти, товары и услуги для сельского хозяйства, а также ознакомиться с коммерческими предложениями наших рекламодателей.