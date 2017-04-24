24.04.2017

Документальную часть. Сюда входят не только документы о праве собственности, но и планы дома, кадастровые выписки, а также многое другое. Помните о том, что малейшее несоответствие в таких документах дает возможность суду признать сделку недействительной.

Инфраструктуру. Вы должны знать, как далек ваш загородный дом от города (Минск, Гомель, Гродно), какие виды транспорта к нему ходят, чтобы у вас была возможность добраться до него даже без частного автомобиля.

Права на землю, на котором стоит дом, а также наличие на объекте других зданий, владение которыми может быть спорным.

Вы собираетесь приобрести дом ? Это очень хорошее решение. Но чтобы такая покупка оказалась для вас действительно выгодной, вам нужно крайне внимательно подойти к выбору такого объекта. К счастью, разобраться, на что нужно обращать внимание при покупке дома, совершенно не сложно. Вам нужно изучить такие аспекты сделки:

Также существуют определенные рекомендации, как правильно выбрать дом, которые будут отличаться для нового дома и вторичного жилья. Давайте рассмотрим их детальнее.

Что нужно учесть при покупке нового дома

Покупка нового дома имеет массу преимуществ. У тех, кто выбрал именно такой вариант, гораздо ниже шансы попасть на проблемную недвижимость. Однако и при выборе такого объекта также нужно действовать очень внимательно, учитывая следующие особенности:

Состояние каркаса дома, а также его отделки. Если при осмотре ее вы находите многочисленные недочеты, от такой недвижимости стоит отказаться. С годами проблемы этого дома будут доставлять вам все больше хлопот.

Возможность подключиться к коммуникациям. Не во всех поселках такая возможность по разным причинам есть.

Сроки сдачи объекта, если он не был завершен.

Примерную стоимость отделки, если вы покупаете дом с черновой отделкой.

Если вы хотите знать, как выбрать частный дом, который в дальнейшем затребует минимум вложений, обращайте внимание на варианты с финишной отделкой и удобной планировкой. Выбрав их на портале Домовита или других порталах, вам длительное время не нужно будет вкладывать дополнительные средства в этот дом.

Как приобрести хороший вторичный дом

Вторичные дома также могут стать довольно выгодным решением для покупателя, поскольку они часто существенно дешевле новостроев, к тому же, имеют нередко финишную отделу, которая может прослужить еще несколько лет. Что нужно знать при прикупке дома такого типа? Обратить внимание следует на такие аспекты:

Наличие и состояние коммуникаций, включая газ, свет, водопровод. Многие частные дома стоят недорого только по той причине, что они не подведены к общей сети. А это значит, что их будущему владельцу придется вложить немало средств, чтобы к такой сети подключиться.

Право собственности на объект, а также наличие недееспособных людей, в нем прописанных. Этот пункт особенно важен для тех, кто интересуется, как выбрать дом в деревне. Там нередки случаи регистрации в жилых домах людей, которых нельзя выселить из объекта, и в пользу которых может быть пересмотрено право собственности.

Состояние перекрытий, подвала, стен. Если у этих частей дома имеются проблемы, вам придется немало вложить в ремонт. Желательно такие дома не приобретать.

Используя эти советы, вы сможете приобрести частный дом выгодно. Главное не лениться проверять все эти детали на этапах переговоров с владельцем, чтобы потом у вас не возникали проблемы с новой недвижимостью.