21.04.2017

«Таможенный Кодекс стран ЕАЭС в практике»

Электронное декларирование.

Предоставление предварительной информации.

Таможенные риски. Оценка рисков.

Изменения ст.109, 183 ТК ЕАЭС.

Меры таможенного контроля (формы, сроки).

Исключаем ошибки при подтверждении заявленной таможенной стоимости.

Тарифные преференции во внешнеторговой практике. Определение страны происхождения товаров.

Отложенная таможенная стоимость.

Порядок внесения изменений и дополнений в декларацию.

Выпуск товаров: сроки выпуска, автоматический выпуск. Возможность аннулирования выпуска товаров.

Таможенные процедуры по-новому. Продление сроков таможенных процедур.

Таможенные платежи: новые обстоятельства; сроки, признание фактов задержания, утраты, уничтожения товаров; особенности взыскания таможенных платежей и задолженностей при нарушениях.

Роль суда при взыскании. Отсрочки уплаты пошлин.

Компенсационные, антидемпинговые и специальные пошлины.

Даты проведения семинара - 04.05.2017 г. (четверг) и 25.05.2017 г. (четверг) с 10.00 до 15.00При поддержке республиканских практических журналов «Валютное регулирование и ВЭД», «Юридический мир» и «Финансовый директор»1. Гармонизация законодательства в рамках ЕАЭС. Изменения структуры Кодекса и некоторых понятий.2. Особенности письменного декларирования товаров при пересылке, транзите, перевозке товаров и транспортных средств:Слушателям предоставляем практические материалы и консультации.Читают и консультируют: Полховский О.А– разработчик таможенного кодекса стран ЕАЭС, начальник правового управления ГТК; Болточко П.И. – советник по вопросам ВЭД.-----------------------------------------------------------------------------------------Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей.Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru.Проводится в г.Минске.