«БелЭрудит» приглашает на семинар «Таможенный Кодекс стран ЕАЭС в практике»
21.04.2017
«Таможенный Кодекс стран ЕАЭС в практике»Даты проведения семинара - 04.05.2017 г. (четверг) и 25.05.2017 г. (четверг) с 10.00 до 15.00
При поддержке республиканских практических журналов «Валютное регулирование и ВЭД», «Юридический мир» и «Финансовый директор»
1. Гармонизация законодательства в рамках ЕАЭС. Изменения структуры Кодекса и некоторых понятий.
2. Особенности письменного декларирования товаров при пересылке, транзите, перевозке товаров и транспортных средств:
- Электронное декларирование.
- Предоставление предварительной информации.
- Таможенные риски. Оценка рисков.
- Изменения ст.109, 183 ТК ЕАЭС.
- Меры таможенного контроля (формы, сроки).
- Исключаем ошибки при подтверждении заявленной таможенной стоимости.
- Тарифные преференции во внешнеторговой практике. Определение страны происхождения товаров.
- Отложенная таможенная стоимость.
- Порядок внесения изменений и дополнений в декларацию.
- Выпуск товаров: сроки выпуска, автоматический выпуск. Возможность аннулирования выпуска товаров.
- Таможенные процедуры по-новому. Продление сроков таможенных процедур.
- Таможенные платежи: новые обстоятельства; сроки, признание фактов задержания, утраты, уничтожения товаров; особенности взыскания таможенных платежей и задолженностей при нарушениях.
- Роль суда при взыскании. Отсрочки уплаты пошлин.
- Компенсационные, антидемпинговые и специальные пошлины.
Слушателям предоставляем практические материалы и консультации.
Читают и консультируют: Полховский О.А– разработчик таможенного кодекса стран ЕАЭС, начальник правового управления ГТК; Болточко П.И. – советник по вопросам ВЭД.
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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей.
Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru.
Проводится в г.Минске.
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