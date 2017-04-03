ООО «БелЭрудит» приглашает на практические семинары
03.04.2017
«Электронный счет-фактура по НДС. Практика применения изменений»
Дата проведения семинара - 06.04.2017 г. (четверг) с 10.00 до 15.00
1. С первого апреля 2017 г. вступает в силу Постановление МНС от 13.01.2017 г. № 1.
Применение изменений и дополнений в практике. Работа по Постановлению МНС от 25.04.2016 г. № 15.
2. Новый порядок оформления, выставления, получения, подписания и хранения ЭСЧФ. Изменения сроков.
3. Исправления и дополнения в ЭСЧФ.
4. Составление документа в отдельных случаях:
Читают и консультируют: Члены Консультативного Совета МНС, инициаторы изменений, соразработчики Налогового Кодекса РБ.
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Слушатели получают в подарок журналы с материалами темы.
Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
----------
«Работа с обращениями граждан. Документооборот в организации»
Дата проведения семинара - 12.04.2017 г. (среда) с 10.00 до 15.00
1. Изменения и дополнения Закона № 306-З от 15.07.2015 г. и Закона № 125-З от 15.06.2006 г.
Практика применения Постановления СМ № 836 от 07.10.2015 г., Указа Президента Республики Беларусь № 358 от 03.10.2016 г., п.4, Декрета № 5 и других правовых актов.
2. Порядок подачи и рассмотрения обращений.
3. Новые сроки рассмотрения обращений и направления письменных уведомлений.
4. Назначение и ответственность специалиста по работе с обращениями.
5. Особенности рассмотрения отдельных видов обращений. Работа с конфиденциальной информацией.
6. Порядок ведения делопроизводства по всем обращениям, в том числе поступившим в ходе «Прямой телефонной линии». Постановление СМ № 739 от 02.09.2015 г.
7. Книга замечаний и предложений. Ответственность за оформление, ведение, хранение.
8. Психологические аспекты работы с обращениями.
9. Анализ ошибок в делопроизводстве. Применение нового стандарта на управление документами ISO 15489-1-2016. Организация документационного обеспечения. Требования СТБ 6.38 к коммерческим и кадровым документам. Порядок подписания. Деловые письма, справки, характеристики. Электронные документы. Унифицированные системы документации. Номенклатура дел.
Читают и консультируют: Филипчик Р.И. – разработчик, к. ю. н, заслуженный юрист, судья Верховного суда. Непевная Н.Т. – руководитель кадровой службы, лектор БГУ.
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
----------
«Отпуска и командировки в практике кадровика»
Дата проведения семинара - 18.04.2017 г. (вторник) с 10.00 до 15.00
Отпуска
1. Правовое регулирование отпусков (трудовые, социальные, учебные, по уходу). Замещение работника во время отпуска. Досрочное предоставление отпуска. Постановление Министерства Труда от 04.10.2010 г. № 139 (форма записки об отпуске, заявление, приказ).
2. ЛНПА организации (график отпусков, его изменения, порядок ознакомления с ним). Условия коллективного договора. Отпуск руководителя, передача полномочий, уведомление о начале отпуска.
3. Деление отпуска. Алгоритм отзыва из отпуска. Перенос отпуска. Увольнение в период отпуска. Отказ работника от отпуска.
4. Особенности предоставления кратковременного неоплачиваемого социального отпуска отдельным категориям. Гарантии работникам, находящимся в социальных отпусках.
5. Оплата отпускных. Денежные компенсации. Исчисление среднего заработка. Постановление Министерства Труда от 11.06.2014 г. № 34. Дополнительный отпуск за вредные условия труда и за тяжелые климатические условия. Постановление Совета Министров от 29.07.2016 г. № 596.
6. Дополнительный оплачиваемый свободный день. Постановление Министерства Труда от 10.04.2000 г. № 47.
Командировки
1. Порядок и условия направления работников в служебную командировку за границу и по Республике Беларусь.
Документальное оформление направления работников в командировку за пределы Республики Беларусь. Выдача аванса на командировку. Размер аванса и вид выдаваемых денежных средств.
2. Порядок и размеры возмещения расходов (в том числе на автотранспорте нанимателя) по проезду, провозу багажа, по найму жилого помещения, на топливо, телефонные переговоры и т.д.
Определение дня отъезда работника и дня прибытия для расчета суточных.
Особенности возмещения расходов по командировке в случае вынужденной задержки работника в пути.
Особенности возмещения командировочных расходов водителям транспортных средств, осуществляющим международные перевозки грузов.
3. Компенсация за подвижной и разъездной характер работы, производство работ вахтовым методом по новым правилам.
4. Отчетность работника по возвращении из командировки.
Порядок составления авансового отчета при командировке за границу: выбор валюты отчета, пересчет произведенных работником расходов; новый перечень документов, которые необходимо прилагать к отчету; порядок применения обменного курса при включении сумм в отчет; порядок выдачи наличной иностранной валюты нескольким лицам.
Проведение окончательного расчета с работником по командировке. Особенности, возникающие при использовании командированным работником личной либо корпоративной карточки. Выбор валюты, которой
может быть произведен окончательный расчет с работником, командированным за границу.
Читают и консультируют: Разработчики Трудового Кодекса. Авторы Постатейника по ТК.
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
----------
«Электронный архив и электронное делопроизводство. Защита информации»
Дата проведения семинара - 28.04.2017 г. (пятница) с 10.00 до 15.00
1. Правовое регулирование электронного делопроизводства и архива. Локальные и распорядительные документы организации.
2. Методические и методологические рекомендации (создание, обработка, систематизация, хранение, порядок передачи при реорганизации и ликвидации организации, уничтожение). Регистрационно-контрольная карточка.
3. Требования к текстам. Стандарты СТБ 1221-2000.
4. Документы ограниченного распространения.
5. Электронная цифровая подпись.
6. Принципы экспертизы ценности электронного документа. Роль экспертной комиссии. Защита электронных документов и архивов. Контроль за исполнением законности.
7. Международный опыт.
8. Защита информации.
Читают и консультируют: Разработчик проектов законодательных актов. Практики и специалисты IT-технологий БГУ и БГУИР, ООО «Электронное дело».
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mai:l belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
Слушатель получит сертификат участника, диск с материалами и журнал «Секретарское дело»
Дата проведения семинара - 06.04.2017 г. (четверг) с 10.00 до 15.00
1. С первого апреля 2017 г. вступает в силу Постановление МНС от 13.01.2017 г. № 1.
Применение изменений и дополнений в практике. Работа по Постановлению МНС от 25.04.2016 г. № 15.
2. Новый порядок оформления, выставления, получения, подписания и хранения ЭСЧФ. Изменения сроков.
3. Исправления и дополнения в ЭСЧФ.
4. Составление документа в отдельных случаях:
По договору комиссии и возврату товара, при импорте, экспорте и таможенном оформлении товара.5. Налоговые вычеты при использовании ЭСЧФ.
При долевом строительстве.
При возмещении расходов и др. ситуациях.
Читают и консультируют: Члены Консультативного Совета МНС, инициаторы изменений, соразработчики Налогового Кодекса РБ.
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Слушатели получают в подарок журналы с материалами темы.
Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
----------
«Работа с обращениями граждан. Документооборот в организации»
Дата проведения семинара - 12.04.2017 г. (среда) с 10.00 до 15.00
1. Изменения и дополнения Закона № 306-З от 15.07.2015 г. и Закона № 125-З от 15.06.2006 г.
Практика применения Постановления СМ № 836 от 07.10.2015 г., Указа Президента Республики Беларусь № 358 от 03.10.2016 г., п.4, Декрета № 5 и других правовых актов.
2. Порядок подачи и рассмотрения обращений.
3. Новые сроки рассмотрения обращений и направления письменных уведомлений.
4. Назначение и ответственность специалиста по работе с обращениями.
5. Особенности рассмотрения отдельных видов обращений. Работа с конфиденциальной информацией.
6. Порядок ведения делопроизводства по всем обращениям, в том числе поступившим в ходе «Прямой телефонной линии». Постановление СМ № 739 от 02.09.2015 г.
7. Книга замечаний и предложений. Ответственность за оформление, ведение, хранение.
8. Психологические аспекты работы с обращениями.
9. Анализ ошибок в делопроизводстве. Применение нового стандарта на управление документами ISO 15489-1-2016. Организация документационного обеспечения. Требования СТБ 6.38 к коммерческим и кадровым документам. Порядок подписания. Деловые письма, справки, характеристики. Электронные документы. Унифицированные системы документации. Номенклатура дел.
Читают и консультируют: Филипчик Р.И. – разработчик, к. ю. н, заслуженный юрист, судья Верховного суда. Непевная Н.Т. – руководитель кадровой службы, лектор БГУ.
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
----------
«Отпуска и командировки в практике кадровика»
Дата проведения семинара - 18.04.2017 г. (вторник) с 10.00 до 15.00
Отпуска
1. Правовое регулирование отпусков (трудовые, социальные, учебные, по уходу). Замещение работника во время отпуска. Досрочное предоставление отпуска. Постановление Министерства Труда от 04.10.2010 г. № 139 (форма записки об отпуске, заявление, приказ).
2. ЛНПА организации (график отпусков, его изменения, порядок ознакомления с ним). Условия коллективного договора. Отпуск руководителя, передача полномочий, уведомление о начале отпуска.
3. Деление отпуска. Алгоритм отзыва из отпуска. Перенос отпуска. Увольнение в период отпуска. Отказ работника от отпуска.
4. Особенности предоставления кратковременного неоплачиваемого социального отпуска отдельным категориям. Гарантии работникам, находящимся в социальных отпусках.
5. Оплата отпускных. Денежные компенсации. Исчисление среднего заработка. Постановление Министерства Труда от 11.06.2014 г. № 34. Дополнительный отпуск за вредные условия труда и за тяжелые климатические условия. Постановление Совета Министров от 29.07.2016 г. № 596.
6. Дополнительный оплачиваемый свободный день. Постановление Министерства Труда от 10.04.2000 г. № 47.
Командировки
1. Порядок и условия направления работников в служебную командировку за границу и по Республике Беларусь.
Документальное оформление направления работников в командировку за пределы Республики Беларусь. Выдача аванса на командировку. Размер аванса и вид выдаваемых денежных средств.
2. Порядок и размеры возмещения расходов (в том числе на автотранспорте нанимателя) по проезду, провозу багажа, по найму жилого помещения, на топливо, телефонные переговоры и т.д.
Определение дня отъезда работника и дня прибытия для расчета суточных.
Особенности возмещения расходов по командировке в случае вынужденной задержки работника в пути.
Особенности возмещения командировочных расходов водителям транспортных средств, осуществляющим международные перевозки грузов.
3. Компенсация за подвижной и разъездной характер работы, производство работ вахтовым методом по новым правилам.
4. Отчетность работника по возвращении из командировки.
Порядок составления авансового отчета при командировке за границу: выбор валюты отчета, пересчет произведенных работником расходов; новый перечень документов, которые необходимо прилагать к отчету; порядок применения обменного курса при включении сумм в отчет; порядок выдачи наличной иностранной валюты нескольким лицам.
Проведение окончательного расчета с работником по командировке. Особенности, возникающие при использовании командированным работником личной либо корпоративной карточки. Выбор валюты, которой
может быть произведен окончательный расчет с работником, командированным за границу.
Читают и консультируют: Разработчики Трудового Кодекса. Авторы Постатейника по ТК.
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
----------
«Электронный архив и электронное делопроизводство. Защита информации»
Дата проведения семинара - 28.04.2017 г. (пятница) с 10.00 до 15.00
1. Правовое регулирование электронного делопроизводства и архива. Локальные и распорядительные документы организации.
2. Методические и методологические рекомендации (создание, обработка, систематизация, хранение, порядок передачи при реорганизации и ликвидации организации, уничтожение). Регистрационно-контрольная карточка.
3. Требования к текстам. Стандарты СТБ 1221-2000.
4. Документы ограниченного распространения.
5. Электронная цифровая подпись.
6. Принципы экспертизы ценности электронного документа. Роль экспертной комиссии. Защита электронных документов и архивов. Контроль за исполнением законности.
7. Международный опыт.
8. Защита информации.
Читают и консультируют: Разработчик проектов законодательных актов. Практики и специалисты IT-технологий БГУ и БГУИР, ООО «Электронное дело».
Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам: (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mai:l belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.
Слушатель получит сертификат участника, диск с материалами и журнал «Секретарское дело»
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