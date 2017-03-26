26.03.2017

Ежегодная проверка здоровья полезна и рекомендована всем людям, независимо от профессии. Ведь современная медицина позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, когда они не проявляют себя симптоматически и легко поддаются терапии. Для водителей такая проверка обязательна. Причем желательно посетить не только тех специалистов, которые нужны для получения справки. 2 раза в год каждый человек должен бывать у дантиста. Выбрать стоматологию Киева по отзывам поможет ссылка. Лицам, которые будут перевозить пассажиров, нужно проходить предварительный медосмотр (перед оформлением на работу), а потом периодический, а также пред- и послерейсовый.

Перечень докторов и анализов

Тем, кто хочет устроиться на работу водителем, поменять права или восстановить их после лишения, нужно получить одобрение от:

окулиста;

невролога;

терапевта;

ЛОР-врача;

психиатра;

нарколога.

Вместо терапевта можно обратиться к семейному врачу. Список специалистов не универсален, он может изменяться в зависимости от категории прав. Кроме того, нарколог или психиатр могут направить человека в лабораторию для сдачи крови, мочи на анализ, который подтвердит/опровергнет наличие наркотиков или психотропных веществ в организме.

Если человек отказывается проходить медицинский осмотр, его не имеют права брать на работу водителем. Работодатель обязан следить за регулярным прохождением плановых профосмотров, организовывать проведение перед- и послерейсовых консультаций с врачом.

Следите за своим здоровьем, не утаивайте симптомы от врачей!