Выставка "Белорусская строительная неделя 2017"
infobaza.by / каталог предприятий / новости компаний

Новости компаний

Важность профосмотра для водителя

26.03.2017

Ежегодная проверка здоровья полезна и рекомендована всем людям, независимо от профессии. Ведь современная медицина позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, когда они не проявляют себя симптоматически и легко поддаются терапии. Для водителей такая проверка обязательна. Причем желательно посетить не только тех специалистов, которые нужны для получения справки. 2 раза в год каждый человек должен бывать у дантиста. Выбрать стоматологию Киева по отзывам поможет ссылка. Лицам, которые будут перевозить пассажиров, нужно проходить предварительный медосмотр (перед оформлением на работу), а потом периодический, а также пред- и послерейсовый.

Перечень докторов и анализов

Тем, кто хочет устроиться на работу водителем, поменять права или восстановить их после лишения, нужно получить одобрение от:

  • окулиста;
  • невролога;
  • терапевта;
  • ЛОР-врача;
  • психиатра;
  • нарколога.

Вместо терапевта можно обратиться к семейному врачу. Список специалистов не универсален, он может изменяться в зависимости от категории прав. Кроме того, нарколог или психиатр могут направить человека в лабораторию для сдачи крови, мочи на анализ, который подтвердит/опровергнет наличие наркотиков или психотропных веществ в организме.

Если человек отказывается проходить медицинский осмотр, его не имеют права брать на работу водителем. Работодатель обязан следить за регулярным прохождением плановых профосмотров, организовывать проведение перед- и послерейсовых консультаций с врачом.

Следите за своим здоровьем, не утаивайте симптомы от врачей!



Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006
Все новости Подписка
версия для печати версия для печати послать ссылку послать другу