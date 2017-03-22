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Репортаж не по теме. Уникальные материалы переданы частными коллекционерами в государственный музей военной истории Беларуси

22.03.2017

Во вторник, 21 марта, в Государственном музее военной истории Беларуси произошло знаковое событие. Коллекция культурного учреждения пополнилась уникальными экспонатами.

В рамках проекта «В поисках утраченного» известные белорусские коллекционеры, авторы популярных изданий по истории нашей страны Владимир Богданов, Владимир Лиходедов и Владимир Пефтиев передали в дар музею документальные свидетельства о событиях Первой мировой войны на территории современной Беларуси. В скором времени посетители музея смогут увидеть новую экспозицию с уникальными немецкими книгами, оригинальными географическими картами, редкими документами, письмами, открытками и фотографиями. Большинство раритетов посвящены Барановичской и Нарочанской операциям Первой мировой.

«События Первой мировой войны до сих пор остаются на периферии исторических познаний широкой публики. Надеемся, совместными усилиями нам удастся восполнить этот пробел. Тем более что в 2018–м исполнится 100 лет, как окончилась та война», - рассказал участникам мероприятия Владимир Лиходедов.


Владимир Богданов (слева) и директор музея Сергей Азаронок

Передача музею новых уникальных экспонатов стала еще и своеобразным анонсом предстоящему в апреле открытию выставки посвященной Первой мировой войне и 100-летию ее окончания. Экспозиция готовится совместно с коллекционерами и историками В.Богдановым, В.Лиходедовым, В.Пефтиевым и музеем Первой мировой войны, в деревне Забродье Вилейского района.


Момент передачи уникальных материалов работникам музея



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