«Бобруйскагромаш» в январе-феврале увеличил экспорт сельхозтехники на 36,4%
06.03.2017
"Бобруйскагромаш" за январь-февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличило экспорт сельхозтехники на 36,4%, сообщили в отделе маркетинга и внешнеэкономических связей предприятия.
"Сделать такой серьезный рывок по экспорту в начале года нам удалось благодаря слаженной совместной деятельностью с партнерами на внешних рынках, - отметили собеседники. - В январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста экспорта составил 127%, а по итогам двух месяцев он вырос до 136,4%. Минимальная же задача, которая стоит перед предприятием по итогам текущего года, - увеличить рост экспорта на 11,2%".
Основным потребителем бобруйской сельхозтехники по-прежнему является Российская Федерация - ее доля в общем объеме экспорта с начала года превысила 75%, затем идут Казахстан и Украина. Также техника поставлялась в страны Евросоюза: Латвию, Эстонию, Францию. С целью диверсификации сбыта продукции и наращивания экспортного потенциала сегодня маркетологами активно прорабатываются возможности по расширению поставок сельхозтехники в страны дальней дуги. Так, ведутся переговоры с партнерами в Египте, Бразилии, Судане, Иране и других странах.
"Для продвижения и закрепления на новых рынках нашей продукции, мы также продолжим активное участие во всех крупнейших международных выставках. Так, ближайшая презентация бобруйской техники состоится в конце марта в городе Нитра (Словакия) на международной выставке сельскохозяйственной техники "Агросалон 2017", - сказали на предприятии.
Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга "Бобруйскагромаш", который является сегодня одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов и др.
БЕЛТА
"Сделать такой серьезный рывок по экспорту в начале года нам удалось благодаря слаженной совместной деятельностью с партнерами на внешних рынках, - отметили собеседники. - В январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста экспорта составил 127%, а по итогам двух месяцев он вырос до 136,4%. Минимальная же задача, которая стоит перед предприятием по итогам текущего года, - увеличить рост экспорта на 11,2%".
Основным потребителем бобруйской сельхозтехники по-прежнему является Российская Федерация - ее доля в общем объеме экспорта с начала года превысила 75%, затем идут Казахстан и Украина. Также техника поставлялась в страны Евросоюза: Латвию, Эстонию, Францию. С целью диверсификации сбыта продукции и наращивания экспортного потенциала сегодня маркетологами активно прорабатываются возможности по расширению поставок сельхозтехники в страны дальней дуги. Так, ведутся переговоры с партнерами в Египте, Бразилии, Судане, Иране и других странах.
"Для продвижения и закрепления на новых рынках нашей продукции, мы также продолжим активное участие во всех крупнейших международных выставках. Так, ближайшая презентация бобруйской техники состоится в конце марта в городе Нитра (Словакия) на международной выставке сельскохозяйственной техники "Агросалон 2017", - сказали на предприятии.
Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга "Бобруйскагромаш", который является сегодня одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов и др.
БЕЛТА
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