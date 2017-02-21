Репортаж не по теме. Лагерь «Белого генерала»
21.02.2017
В понедельник, 20 февраля, в Минске в Государственном музее военной истории Республики Беларусь, что в военном городке в Уручье, состоялась выставка-презентация проекта "История Скобелевского лагеря", посвященного старейшему из действующих на территории республики воинских полигонов, которому в нынешнем году исполняется 125 лет.
Вдохновителями проекта стали: историк Владимир Лиходедов, профессор духовной академии Гордей Щеглов и коллекционер и автор книг по истории Владимир Пефтиев. Их интерес к истории нашей страны в ближайшем будущем обещает перерасти в книгу с рабочим пока названием "Полигон", в которой будут собраны уникальные материалы, рассказывающие о необычном и легендарном историческом объекте, расположившемся недалеко от Барановичей - "Скобелевском лагере".
Вдохновителями проекта стали: историк Владимир Лиходедов, профессор духовной академии Гордей Щеглов и коллекционер и автор книг по истории Владимир Пефтиев. Их интерес к истории нашей страны в ближайшем будущем обещает перерасти в книгу с рабочим пока названием "Полигон", в которой будут собраны уникальные материалы, рассказывающие о необычном и легендарном историческом объекте, расположившемся недалеко от Барановичей - "Скобелевском лагере".
На открытии выставки-презентации (слева-направо): директор музея военной истории Сергей Азаронок,
заместитель министра информации Александр Карлюкевич, Гордей Щеглов, Владимир Лиходедов.
Если говорить в общих чертах, то Скобелевский лагерь - это военный полигон, который появился еще в начале 1890-х годов между Барановичами и Слонимом близ станции Лесная Московско–Брестской железной дороги. Предназначался он для тренировочных занятий пехотных полков русской армии. Со временем лагерь превратился в довольно большой военный городок с капитальными зданиями, складами, караульными помещениями, церковью. А Скобелевским он стал в память о командире стоявшей там 30-й пехотной дивизии IV армейского корпуса, герое русско-турецкой войны, освободителе Болгарии, почетном гражданине Минска, "Белом генерале" Михаиле Скобелеве. Такое прозвище генерал Скобелев получил за пристрастие к белым лошадям и кителям.
Скобелевский лагерь. Военная церковь.
Любопытна и необычна история Скобелевского лагеря. В этом году ему исполняется 125 лет и уникальность его в том, что он никогда не закрывался. Сначала в нем располагалась Русская императорская армия, во время Первой мировой войны он перешел под контроль немецких сил, с 1921 по 1939 годы здесь проводились маневры польских войск. Во время второй мировой войны Германия использовала строения лагеря для содержания военнопленных, а с 1947 года на его территории началось возведение Обуз–Лесновского учебного центра Вооруженных Сил Советской Армии. С 1992 года центр переименован в 230–й общевойсковой полигон в составе Западного оперативного командования Сухопутных войск Беларуси.
На выставке представлены собранные коллекционерами оригинальные фотоматериалы рубежа XIX – XX, показывающие хронику возникновения и становления Скобелевского лагеря. Вместе с другими архивными документами и материалами они должны войти в книгу по истории этого уникального для Беларуси военного объекта. Ожидается, что книга выйдет в нынешнем году.
Скобелевский лагерь. Начало ХХ в.
Скобелевский лагерь. Упражнения по верховой езде.
На выставке представлены собранные коллекционерами оригинальные фотоматериалы рубежа XIX – XX, показывающие хронику возникновения и становления Скобелевского лагеря. Вместе с другими архивными документами и материалами они должны войти в книгу по истории этого уникального для Беларуси военного объекта. Ожидается, что книга выйдет в нынешнем году.
Скобелевский лагерь. Начало ХХ в.
Скобелевский лагерь. Упражнения по верховой езде.
Фото В.Богданова
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