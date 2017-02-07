«Агрокомбинат «Дзержинский» закупит оборудование для цеха инкубации
07.02.2017
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» закупит комплекс оборудования для цеха инкубации ориентировочной стоимостью 2,9 млн бел руб (1,51 млн долл по курсу Национального банка Беларуси), сообщило ПРАЙМ-ТАСС.
Предложения участников конкурса принимаются до 21 февраля 2017 г. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Оборудование производительной мощностью 20 млн инкубационных яиц в год закупается для нового цеха инкубации, который будет построен в филиале ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» - «Племптицерепродукторе «Бройлер» (д. Рубежевичи, Минская обл). В стоимость закупки входят услуги по шеф-монтажу и обучению персонала.
По словам собеседника агентства, в перспективе комбинат построит цеха ремонтантного молодняка и основного стада.
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (ранее - Дзержинская бройлерная птицефабрика) работает с 1978 г, производит яйца, мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, пельмени, чебуреки, колбасные изделия.
Предложения участников конкурса принимаются до 21 февраля 2017 г. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Оборудование производительной мощностью 20 млн инкубационных яиц в год закупается для нового цеха инкубации, который будет построен в филиале ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» - «Племптицерепродукторе «Бройлер» (д. Рубежевичи, Минская обл). В стоимость закупки входят услуги по шеф-монтажу и обучению персонала.
По словам собеседника агентства, в перспективе комбинат построит цеха ремонтантного молодняка и основного стада.
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (ранее - Дзержинская бройлерная птицефабрика) работает с 1978 г, производит яйца, мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, пельмени, чебуреки, колбасные изделия.
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