«Спартак» расширяет торговлю в Китае.
30.01.2017
Совместное предприятие открытое акционерное общество "Спартак" расширяет фирменную торговлю своей продукцией в Китае, сообщил заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам Дмитрий Короленко.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Харбине был открыт первый фирменный магазин по продаже кондитерских изделий, произведенных в Гомеле. В январе два аналогичных магазина начали функционировать в Пекине и Шанхае.
Все три торговых учреждения принадлежат китайского партнеру предприятия. В них представлен практически весь основной ассортимент продукции, выпускаемой на "Спартаке". "В Харбин мы ежемесячно отгружаем один железнодорожный контейнер с конфетами, вафлями, печеньем на сумму около $50 тыс. Надеемся, что через некоторое время такие же объемы будут отправляться и по новым адресам", - сказал собеседник.
Вхождение на китайский рынок, принимая во внимание его объем, является заветной мечтой для многих производителей. Тот, кто уже начал здесь торговать, прилагает максимум усилий для того, чтобы быть востребованным. В этом плане фирменная сеть для ОАО "Спартак" будет серьезным подспорьем.
Фабрика "Спартак" создана в 1924 году. Является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов в Беларуси. Выпускает около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия. Ее поставки осуществлялись практически на все континенты, в том числе в США, Австралию, ЮАР, Сингапур, пишет БЕЛТА.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Харбине был открыт первый фирменный магазин по продаже кондитерских изделий, произведенных в Гомеле. В январе два аналогичных магазина начали функционировать в Пекине и Шанхае.
Все три торговых учреждения принадлежат китайского партнеру предприятия. В них представлен практически весь основной ассортимент продукции, выпускаемой на "Спартаке". "В Харбин мы ежемесячно отгружаем один железнодорожный контейнер с конфетами, вафлями, печеньем на сумму около $50 тыс. Надеемся, что через некоторое время такие же объемы будут отправляться и по новым адресам", - сказал собеседник.
Вхождение на китайский рынок, принимая во внимание его объем, является заветной мечтой для многих производителей. Тот, кто уже начал здесь торговать, прилагает максимум усилий для того, чтобы быть востребованным. В этом плане фирменная сеть для ОАО "Спартак" будет серьезным подспорьем.
Фабрика "Спартак" создана в 1924 году. Является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов в Беларуси. Выпускает около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия. Ее поставки осуществлялись практически на все континенты, в том числе в США, Австралию, ЮАР, Сингапур, пишет БЕЛТА.
Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006