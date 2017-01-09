09.01.2017

«Договор строительного подряда. Ценообразование. Закупки в строительстве»

Дата проведения семинара - 03.02.2017 г. (пятница) с 10.00 до 15.00

Юристу, экономисту, инженеру

Судебная практика по договору строительного подряда с учетом изменений нормативных актов.

Порядок заключения договора. Подписи сторон.

Финансовые вопросы в договоре: формирование и изменение цены, порядок и сроки платежей, график платежей, выплаты задолженностей.

Изменения в договоре, их юридическая сила.

Судебные споры по качеству и срокам выполнения работ (доказательная база).

Изменения в проведении закупок. Письма Минстройархитектуры от 15.01.2016 г. и 25.02.2016 г.

Порядок расторжения договора. Претензии сторон.

Ответственность руководителей сторон–участников при неисполнении или нарушениях договора подряда по Закону № 351-З от 04.01.2016 г. ст. 1, 21.

Читают и консультируют: Ширей В.И. – разработчик управления экономики и ВЭД Министерства Архитектуры; Миколенко Т.А. – судья Экономического суда г.Минска.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.





«Основные средства: техн. инвентаризация, амортизация и переоценка зданий (сооружений)»

Дата проведения семинара - 23.01.2017 г. (понедельник) с 10.00 до 15.00

Инженеру по материальным активам, бухгалтеру

I. Рекомендации специалиста Госкомитета по имуществу по применению нормативных актов, регулирующих порядок технической инвентаризации и характеристики недвижимого имущества.

Основания назначения и порядок проведения технической инвентаризации зданий и другого имущества.

Проверка характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий.

Результаты проверок.

II. Применение правовых актов регулирующих вопросы амортизации, инвентаризации и оценки.

Формирование амортизационной политики.

Учет изменений первоначальной стоимости ОС.

Учет ремонта, модернизации, реконструкции, дооборудования и износа. Диапазоны сроков службы ОС.

Сроки амортизации, методы и способы расчетов стоимости.

Учет курсовых разниц при переоценке.

Учет объектов ОС, полученных по договорам аренды, лизинга или при консервации.

Читают и консультируют: Лукьянова Е.С. – разработчик инструкции по техинвентаризации Госкомитета по имуществу; Черва А.В. – соразработчик проектов нормативных актов по переоценке и амортизации.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.





«Работа с обращениями граждан. Архивное дело. Документооборот в организации»

Дата проведения семинара - 24.01.2017 г. (вторник) с 10.00 до 15.00

1. Изменения и дополнения в Закон № 306-З от 15.07.2015 г. и в Закон № 125-З от 15.06.2006 г.

Практика применения Постановления СМ № 836 от 07.10.2015 г., Указа Президента Республики Беларусь № 358 от 03.10.2016 г. п.4, Декрета № 5 и других правовых актов.

2. Порядок подачи и рассмотрения обращений.

3. Новые сроки рассмотрения обращений и направления письменных уведомлений.

4. Назначение и ответственность специалиста по работе с обращениями.

5. Особенности рассмотрения отдельных видов обращений. Работа с конфиденциальной информацией.

6. Порядок ведения делопроизводства по всем обращениям, в том числе поступившим в ходе «Прямой телефонной линии». Постановление СМ № 739 от 02.09.2015 г.

7. Актуальные вопросы архивной работы: оперативное хранение дел, формирование и хранение документов по всем видам деятельности организации, формы описи и акты, экспертиза ценности документов, конфиденциальные документы.

8. Анализ ошибок в делопроизводстве. Применение нового стандарта на управление документами ISO 15489-1-2016. Организация документационного обеспечения. Требования СТБ 6.38 к коммерческим и кадровым документам. Порядок подписания. Деловые письма, справки, характеристики. Электронные документы. Унифицированные системы документации. Номенклатура дел.

Читают и консультируют: Филипчик Р.И. – кандидат юридических наук, заслуженный юрист, судья Верховного суда. Непевная Н.Т. – руководитель кадровой службы, лектор БГУ.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.





«Существенные изменения Налогового Кодекса в практике»

Дата проведения семинара - 25.01.2017 г. (среда) с 10.00 до 15.00

Применение Указа от 25.03.2016 г. № 111 «О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума», Законов от 18.10.2016 г. № 432-З «Изменения и дополнения в Налоговый Кодекс» и от 24.12.2015 г. № 330-З.

Личный кабинет в работе бухгалтера.

Изменения ст.20 НК (взаимозависимые лица).

Электронное декларирование не для всех.

Особенности доначисления сумм налогов и возврата излишне взысканных.

Информация о должниках.

Исчисление и вычет НДС. Расчеты по коммунальным платежам между абонентом и субабонентом. Определение налоговой базы НДС у перевозчиков и по ОС.

Основания для возмещения из бюджета сумм НДС у посольств, консульств, представительств.

Исключение льгот перевозчиков, резидентов СЭЗ, иностранных организаций электронных услуг.

ЭСЧФ (сроки, момент фактической реализации).

Налог на прибыль.

УСН.

Налог на недвижимость, на землю, экологические платежи.

Налог на доходы иностранных организаций.

Акцизы. Налог на игорный бизнес.

Единый налог на вмененный доход.

Подоходный налог.*

Вопросы - ответы.

Читают и консультируют: Карпунин А.Ю. – член консультативного совета МНС, Морозова И.С. – советник по налогообложению ИМНС по Минской области, Борисенко Н.В. – автор статей в журнал «Налоговый вестник»

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.





«Таможенный Кодекс стран ЕАЭС в практике»

Даты проведения семинара - 26.01.2017 г. (четверг) с 10.00 до 15.00

При поддержке республиканских практических журналов «Валютное регулирование и ВЭД», «Юридический мир» и «Финансовый директор»

1. Гармонизация законодательства в рамках ЕАЭС. Изменения структуры Кодекса и некоторых понятий.

2. Особенности письменного декларирования товаров при пересылке, транзите, перевозке товаров и транспортных средств.

Электронное декларирование.

Предоставление предварительной информации.

Таможенные риски. Оценка рисков.

Изменения ст.109, 183 ТК ЕАЭС.

Меры таможенного контроля (формы, сроки).

Исключаем ошибки при подтверждении заявленной таможенной стоимости.

Тарифные преференции во внешнеторговой практике. Определение страны происхождения товаров.

Отложенная таможенная стоимость.

Порядок внесения изменений и дополнений в декларацию.

Выпуск товаров: сроки выпуска, автоматический выпуск. Возможность аннулирования выпуска товаров.

Таможенные процедуры по-новому. Продление сроков таможенных процедур.

Таможенные платежи: новые обстоятельства; сроки, признание фактов задержания, утраты, уничтожения товаров; особенности взыскания таможенных платежей и задолженностей при нарушениях.

Роль суда при взыскании. Отсрочки уплаты пошлин.

Компенсационные, антидемпинговые и специальные пошлины.

Слушателям предоставляем практические материалы и консультации.

Читают и консультируют: Полховский О.А – разработчик таможенного кодекса стран ЕАЭС, начальник правового управления ГТК; Болточко П.И. – советник по вопросам ВЭД.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.





«Законодательство о Труде (применение дополнений)»

Дата проведения семинара - 27.01.2017 г. (пятница) с 10.00 до 15.00

Законодательство об оформлении трудовых отношений: контракт, коллективный договор, договор подряда.

ТК о труде молодых специалистов и лиц, уволенных из Вооруженных сил.

Изменения в работе кадровой службы с учетом Постановления СМ от 02.12.2016 г. № 992 и Постановления Минтруда от 19.10.2016 г. № 62.

Применение закона «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 г. № 305-З. Разрешение конфликта интересов.

Укрепление трудовой, исполнительской, технологической и финансовой дисциплины. Декрет от 02.04.2015 г. № 3.

Ограничения для государственных должностных лиц. Оформление деклараций о доходах и имуществе.

Ведение трудовых книжек, исчисление трудового стажа.

Изменения в оформлении заявлений и приказов об отпуске.

Правила внутреннего распорядка, материальная ответственность. Локальные акты организации.

Читают и консультируют: Соколовская А.М. – судья Верховного суда, разработчик ТК, заслуженный юрист Республики Беларусь; Непевная Н.Т. – руководитель кадровой службы БГУ, лектор.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru. Проводится в г.Минске.





«Рекомендации по внутреннему контролю в банках, лизинговых и микрофинансовых организациях»

Дата проведения семинара - 13.01.2017 г. (пятница) с 10.00 до 15.00

1. Выполнение требований законодательства Республики Беларусь. Нарушения, выявленные специалистами Комитета государственного контроля Республики Беларусь при проведении проверок банков, НКФО, лизинговых и иных финансовых организаций.

Лектор: Волчек Владимир Вячеславович, КГК, начальник управления контроля за банковской деятельностью.

2. Организация системы внутреннего контроля в финансовой организации (практика работы):

Выполнение основных требований Инструкции № 625 от 30.11.2012 г., Постановления Правления Национального банка № 495 от 19.09.2016 г. при совершении финансовых операций и сделок.

Правовое регулирование внутреннего контроля в финансовых организациях Республики Беларусь;

Совершенствование стратегии руководства и структуры банка по внутреннему контролю: распределение полномочий и регулярная управленческая отчетность по внутреннему контролю;

Ответственность руководителей всех уровней за организацию внутреннего контроля, за информационную безопасность и электронный документооборот;

Работа аудиторского комитета;

Оценка эффективности системы внутреннего контроля.

Лектор: Борисовец Татьяна Ивановна, кандидат экономических наук, практик.

3. Практика работы по применению Трудового законодательства.

Лектор: Соколовская Анна Михайловна, судья Верховного суда, разработчик Трудового Кодекса.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 рублей.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Семинар проводится в центре г.Минска.