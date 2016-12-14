14.12.2016

Когда в доме или квартире монтируются пластиковые окна вместо старых деревянных, их хозяева надеются, что проблема сквозняков и промерзания рам в зимнее время года будет решена раз и навсегда. Зачастую так и случается. Однако в процессе эксплуатации профиля из ПВХ может возникать естественный эффект рассыхания уплотнителя, а в отдельных случаях – фиксироваться ряд негативных явлений, связанных с некачественной/недобросовестной установкой данных конструкций. Чтобы не столкнуться с проникновением морозного воздуха в помещение на протяжении всей зимы, следует максимально обезопасить себя. Для начала – доверить остекление дома/квартиры компании с хорошей репутацией, оказывающей услуги по разумным тарифам. Можно узнать актуальные цены на окна ПВХ, проведя при помощи интернета мониторинг сайтов фирм, специализирующихся на монтаже пластиковых оконных конструкций. Кроме того, важно выяснить, как функционируют окна в летнем и зимнем режиме (если у них есть такой опционал), и что нужно сделать для их перевода из одного формата эксплуатации в другой. Как правило, секрет состоит в том, чтобы научиться изменять силу прижатия створок за счет смены расположения цапф. Необходимо попросить монтажников показать, как выполняются соответствующие манипуляции, либо договориться с ними о ежегодном обслуживании окон, включающем осуществление данных работ.

Убедиться в том, что нужно отрегулировать окно, можно несколькими способами. Во-первых, путем поднесения к нему горящей спички. Колебание пламени указывает на актуальность проведения данной процедуры. Во-вторых, путем проверки направления засечки на цапфе. Если она "смотрит" в сторону улицы, значит, уплотнитель прижат еле-еле, т. е. находится в летнем режиме. В-третьих, поместив между открытой створкой и статичным профилем альбомный лист. Попытайтесь вытащить бумагу. Если это получится – окно отрегулировано на лето.

Когда нужно заниматься регулировкой окна

Сменить режим работы оконных конструкций на зимний желательно осенью, перед наступлением холодов. В этом случае удастся избежать продуваний, появляющихся в самый неподходящий момент из-под створок. Однако если сквозняки несущественны или малозаметны, то можно и не делать прижимания створок на этот период. Стоит помнить, что дополнительная нагрузка на уплотнитель в зимние месяцы приводит к более быстрому его изнашиванию, а, соответственно, и к необходимости преждевременно производить его замену. Что же касается калибровки фурнитуры на зиму, то данную операцию нужно проводить обязательно.