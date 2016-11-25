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Разумный выбор малого бизнеса — МФУ Epson L550 с оригинальной СНПЧ и чернилами Inksystem

25.11.2016

Компактный и простой в использовании девайс со встроенной Ethernet связью и поддержкой iPrint, высокой производительностью, автоподатчиком документов и оригинальной системой БПЧ, предназначен для комфортной и эффективной работы групп от 1 до 10 человек. Теперь легко можно разместить печатающее устройство в любом месте офиса или дома, благодаря тому, что габариты его на 12% меньше, чем у предыдущих моделей с аналогичными возможностями.

Многофункциональное печатающее устройство, представленное на страницах inksystem.com.by, с возможностями распечатки, копирования, сканирования и факсом, по достоинству оценят владельцы небольших контор, офисов и предприятий.

Процесс печати в больших объемах, еще никогда не был таким быстрым и простым. Очень легко подключить и эксплуатировать аппарат, а 2-строчная ЖК-панель, обеспечит удобство и эффективность работы. Его скорость печати достигает 33 страниц в черно-белом режиме и 15 в цветном. Ему доступна функция мульти-копия, что позволяет за один проход создавать до 99 ксерокопий. 30-страничный автоподатчик документации, доступен при использовании любых функций мультифункционала, что облегчит работу офисных сотрудников и повысит производительность техники. Все это в совокупности, ощутимо увеличивает эффективность процесса документооборота.

Epson L550 предлагает высочайшее качество как печати, так и сканирования с копированием. Оптическое разрешение 5760х1440dpi, 4-цветная чернильная система с небольшими каплями и технологией переменного объема, позволяют создавать изумительно четкую документацию, а также великолепные полноцветные изображения. Мультифункционал, при желании пользователя, способен производить довольно неплохие фотоснимки, что помогает в реализации не только деловых, но и творческих потребностей.

Благодаря Epson iPrint, ПУ легко взаимодействует с разнообразными мобильными устройствами.

Встроенная оригинальная система подачи краски — это лучшее дополнение к печатнику, которое поможет сократить расходы на печать. Простая и быстрая заправка, совместимость системы с альтернативными чернилами и возможность эффективно работать с большими объемами, делают СНПЧ незаменимой частью принтера «все в одном». Печатный аппарат не только экономно расходует краску в процессе распечатки, но и уменьшает себестоимость каждой распечатанной страницы, в несколько десятков раз.



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