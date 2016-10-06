«Промис» принимает участие в проекте ЮНИДО
06.10.2016
Компания «Промис Альянс» проводит модернизацию производства по методике подразделения ООН по промышленному развитию (UNIDO).
С целью постоянного совершенствования и отладки производственных процессов компания «Промис Альянс» принимает участие в программе прямого содействия на уровне цехов в рамках проекта международной технической помощи «Институциональное развитие и поддержка политики по модернизации предприятий – производителей компонентов для автомобильного сектора в Республике Беларусь» при поддержке Национальной академии наук Беларуси.
Суть проекта заключается во внедрении элементов бережливого производства на предприятии – системы организации производства, основа которой была заложена компанией Toyota почти 80 лет назад.
Реализация осуществляется при поддержке международных и национальных экспертов проекта по методике UNIDO – подразделения ООН по промышленному развитию. В теоретической части – это подготовка и обучение персонала, в практической – фактическая реализация изменений в цехе.
В августе текущего года в производственном подразделении компании были реализованы первые изменения по совершенствованию производства. В качестве пилотного участка была выбрана производственная цепочка изготовления запасных частей к плугам различного типа.
В ходе диагностики члены рабочей группы провели тщательный пооперационный анализ существующего процесса, а также детально рассмотрели и хронометрировали участок термической обработки деталей. В результате анализа специалисты выявили резервы по сокращению цикла изготовления деталей за счет сокращения излишних вспомогательных перемещений и выстраивания оборудования в цепочку, внесли изменения в алгоритм процесса термической обработки и разработали новую планировку участка.
В результате 5-дневной работы пропускная способность участка увеличилась на 60%, и это без привлечения дополнительного персонала! Более того, у работников термического участка даже появилось свободное время для отдыха! Но самое главное – в процессе работы, благодаря экспертам UNIDO и руководителя рабочей группы, у сотрудников производства изменилось отношение к методикам организации труда, поменялось мышление и появилось понимание, для чего и как применять методики при проведении улучшений на производстве, что такие изменения практически не требуют серьезных финансовых затрат.
С целью постоянного совершенствования и отладки производственных процессов компания «Промис Альянс» принимает участие в программе прямого содействия на уровне цехов в рамках проекта международной технической помощи «Институциональное развитие и поддержка политики по модернизации предприятий – производителей компонентов для автомобильного сектора в Республике Беларусь» при поддержке Национальной академии наук Беларуси.
Суть проекта заключается во внедрении элементов бережливого производства на предприятии – системы организации производства, основа которой была заложена компанией Toyota почти 80 лет назад.
Реализация осуществляется при поддержке международных и национальных экспертов проекта по методике UNIDO – подразделения ООН по промышленному развитию. В теоретической части – это подготовка и обучение персонала, в практической – фактическая реализация изменений в цехе.
В августе текущего года в производственном подразделении компании были реализованы первые изменения по совершенствованию производства. В качестве пилотного участка была выбрана производственная цепочка изготовления запасных частей к плугам различного типа.
В ходе диагностики члены рабочей группы провели тщательный пооперационный анализ существующего процесса, а также детально рассмотрели и хронометрировали участок термической обработки деталей. В результате анализа специалисты выявили резервы по сокращению цикла изготовления деталей за счет сокращения излишних вспомогательных перемещений и выстраивания оборудования в цепочку, внесли изменения в алгоритм процесса термической обработки и разработали новую планировку участка.
В результате 5-дневной работы пропускная способность участка увеличилась на 60%, и это без привлечения дополнительного персонала! Более того, у работников термического участка даже появилось свободное время для отдыха! Но самое главное – в процессе работы, благодаря экспертам UNIDO и руководителя рабочей группы, у сотрудников производства изменилось отношение к методикам организации труда, поменялось мышление и появилось понимание, для чего и как применять методики при проведении улучшений на производстве, что такие изменения практически не требуют серьезных финансовых затрат.
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