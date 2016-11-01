01.11.2016

Вы давно навещали своих родителей? Многие из нас родились и выросли в деревне, уехали в город учиться, нашли работу, обжились. Теперь у вас своя семья и заботы, встречи с родителями происходят только во время выходных или отпусков. А часто ли вы задаетесь вопросом, все ли в их доме в порядке, ведь с тех пор прошло много времени – у родителей появилась седина, их дом обветшал, фундамент просел, а главная спасительница от зимних холодов – печь, требует ремонта.

Именно по причине нарушения правил эксплуатации, устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств в зимний период происходит большая часть пожаров в сельских домах

Особенно актуален этот вопрос во время сильных похолоданий. Согревая свои дома, сельчане топят печи не жалея дров, оставляют их без присмотра, и как итог, пожары. Уже потом, возле горы углей и пепла, напрашиваются выводы – надо было предтопочный лист прибить, трещины заделать… Такие пожары изо дня в день случаются по всей республике.

Зачастую, в силу своего возраста, пожилые хозяева не могут побелить печь, залезть под потолок и заделать трещины в дымоходе, прочистить его. Когда-то они поставили вас на ноги, дали все самое лучшее, теперь им нужна ваша помощь. Позаботьтесь о своих родителях, не дайте огню их погубить.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

прибейте перед топкой печи предтопочный металлический лист размерами не менее 50х70 см;

не перекаливайте печь, лучше протопить ее несколько раз в день понемногу, чем один раз, но докрасна;

топку печи следует прекращать за два часа до отхода ко сну.

ГПиВО Первомайского РОЧС