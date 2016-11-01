Выставка Белагро-2017
infobaza.by / каталог предприятий / новости компаний

Новости компаний

Почините печку. Безопасность родителей в ваших руках

01.11.2016

Вы давно навещали своих родителей? Многие из нас родились и выросли в деревне, уехали в город учиться, нашли работу, обжились. Теперь у вас своя семья и заботы, встречи с родителями происходят только во время выходных или отпусков. А часто ли вы задаетесь вопросом, все ли в их доме в порядке, ведь с тех пор прошло много времени – у родителей появилась седина, их дом обветшал, фундамент просел, а главная спасительница от зимних холодов – печь, требует ремонта.

Именно по причине нарушения правил эксплуатации, устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств в зимний период происходит большая часть пожаров в сельских домах

Особенно актуален этот вопрос во время сильных похолоданий. Согревая свои дома, сельчане топят печи не жалея дров, оставляют их без присмотра, и как итог, пожары. Уже потом, возле горы углей и пепла, напрашиваются выводы – надо было предтопочный лист прибить, трещины заделать… Такие пожары изо дня в день случаются по всей республике.

Зачастую, в силу своего возраста, пожилые хозяева не могут побелить печь, залезть под потолок и заделать трещины в дымоходе, прочистить его. Когда-то они поставили вас на ноги, дали все самое лучшее, теперь им нужна ваша помощь. Позаботьтесь о своих родителях, не дайте огню их погубить.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

  • не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
  • прибейте перед топкой печи предтопочный металлический лист размерами не менее 50х70 см;
  • не перекаливайте печь, лучше протопить ее несколько раз в день понемногу, чем один раз, но докрасна;
  • топку печи следует прекращать за два часа до отхода ко сну.

ГПиВО Первомайского РОЧС



Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006
Все новости Подписка
версия для печати версия для печати послать ссылку послать другу