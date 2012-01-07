08.09.2016

ООО «БелЭрудит» приглашает на практические семинары:

«Налоговая и бухгалтерская отчетность в условиях деноминации»

Даты проведения семинара - 15.09.2016 г. (четверг) и 29.09.2016г. (четверг) с 10.00 до 15.00

К изданию практического пособия: «Деноминация – 2016»

§ Составление первичных учетных документов с учетом деноминации.

§ Документальное оформление деноминации. Исправление ошибок.

§ Составление локальных актов в организации в связи с проведением деноминации.

§ Новые приложения к договорам.

§ Заполнение в товаросопроводительных документах цен в период проведения деноминации.

§ Ценовой аспект в период параллельного обращения денежных знаков старого образца и нового образца.

§ Кассовая дисциплина, оформление документов при приеме наличных денежных средств.

§ Отражение деноминации в бухгалтерском учете.

§ Корректировка налоговой, статистической и бухгалтерской отчетности, которая заполняется нарастающим итогом с начала года.

Читают и консультируют: Лемеш В.Н. – к.э.н, член Методологического Совета по аудиторской деятельности МФ, преподаватель БГЭУ, Карпунин А.Ю. – член Консультативного Совета Министерства по налогам и сборам.

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Стоимость участия в семинаре составляет100 (1 000 000) рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.

«Электронные счета-фактуры по НДС в практике»

Дата проведения семинара - 16.09.2016 г. (пятница) и 30.09.2016г. (пятница) с 10.00 до 15.00

§ Общая практика. Работа с индивидуальными вопросами по отдельным хоз.операциям.

§ Сложные вопросы практического применения ЭСФ:

- при реализации объектов, в том числе на экспорт; при ввозе на территорию Республики Беларусь;

- при приобретении на территории Республики Беларусь объектов у иностранных организаций, не являющихся налоговыми агентами; изменения в заполнении книги покупок;

- при ведении учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (Приложение 10 к Инструкции);

- в случаях перевыставления сумм НДС (корректировки).

§ Составление ЭСФ при осуществлении отдельных хозопераций (строительство, транспорт, ИС и т.д.).

§ Случаи невозможности применения ЭСФ.

§ Порядок создания/заполнения, направления, получения, подписания и хранения ЭСФ. Сроки составления ЭСФ.

§ Составление и выставление исправленного и дополнительного ЭСФ.

§ Корректировка сроков принятия к вычету сумм налогов.

§ Порядок принятия к вычету сумм НДС при приобретении объектов, стоимость которых выражена в иностр. валюте.

§ Ответственность за ошибки в оформлении ЭСФ.

§ Организационные и технические риски при внедрении и применении.

Читают и консультируют: Морозова И.С. – советник ИМНС по Минской области ,Карпунин А.Ю. – Член Консультативного Совета Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 (1 000 000) рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.

«Трансфертное ценообразование (ТЦО) при электронном администрировании НДС»

Дата проведения семинара - 22.09.2016 г. (четверг) с 10.00 до 15.00

К изданию практического пособия: «Трансфертное ценообразование»

§ Законодательство, регулирующее ТЦО.

§ Контроль за ТЦО: изменена форма и статус контролеров повышения качества контрольных мероприятий.

§ Налоговое регулирование ТЦО.

§ Минимизация цен по внутрикорпоративным сделкам, когда организация осуществляет деятельность сразу в нескольких странах.

§ Контроль за сделками с недвижимостью и жилищными облигациями. Налог на прибыль.

§ Внешнеторговые сделки (НК, ч.2, ст.20).

§ Сделки с взаимозависимыми лицами (ВЗЛ, п.1.2 ст.30 НК).

§ Контроль за резидентами оффшорных государств и территорий. Указ № 353 от 25.05.2016 г.

§ Изменение контроля за плательщиками, имеющими преференции по налогу на прибыль (по Декрету № 6 от 07.05.2012г. или находящихся на территории СЭЗ).

§ Отчетность по показателям в ЭСФ, анализ за квартал, год.

§ 5 методов определения налоговой базы налога на прибыль.

§ Камеральный контроль за ТЦО; введение автоматизированной системы с 01.07.2016 г.

§ Контроль за полнотой поступлений НДС по сверке данных книг продаж и покупок.

§ Новый метод корректировки прибыли (метод распределения прибыли).

Читают и консультируют:Карпунин А.Ю.– Член Консультативных Советов МНС и Минэкономики Республики Беларусь, Председатель клуба финансовых директоров.

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Стоимость участия в семинаре составляет100 (1 000 000) рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.

«Закупки, торги, аукционы в практике»

Дата проведения семинара -20.09.2016 г.(вторник) с 10.00 до 15.00

1.Госзакупки с применением изменений правовых актов Беларуси и стран ЕАЭС.

§ Информация о товаре. Иностранный товар. Указ Президента Республики Беларусь №77от 23.02.2016 г., Постановления Совета Министров Республики Беларусь №206от 17.03.2016 г., №260от 29.03.2016 г.

§ Правила определения страны происхождения товара. Порядок запроса ценовых предложений.

§ ПрименениеКлассификатораОКРБ007-2012. Закупки в ЕРИП. Особенности закупок в условиях деноминации.

§ Новые требования к работеКонкурсной комиссии.

2.Закупки за счет собственных средств. Изменения по Постановлению СМ Республики Беларусь №267от 30.03.2016 г.

§ Требования к документам при закупках.

3.Инструменты проведения торговв строительстве,регулируемые Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь №68от 27.01.2016 г., №225от 21.03.2016 г. Минимизация рисков.

§ Признание торгов недействительными.

4.Закупки на Товарной Бирже. Электронный формат. Постановление № 608 от 12.07.2013 г.

5.Правила ЕАЭС, регулирующие закупки.

6.Ответственность за ошибки и финансовые нарушения по Закону 305-З от 15.07.2015 г., Декрету № 5, Указам № 147 от 01.04.2016 г. и № 77 от 23.02.2016 г.

7.Разрешение споров в суде.

Читают и консультируют:Бенсман М.В.– адвокат-практик юридического бюро «Кунцевич и партнеры»,Тарасов Н.Б –начальник юридического управления Белорусской универсальной товарной биржи.

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Стоимость участия в семинаре составляет100(1 000 000) рублей.Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mailbelerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.

«Трудовое Законодательство с изменениями и дополнениями»

Дата проведения семинара - 23.09.2016 г. (пятница) с 10.00 до 15.00

1.Применение изменений Законов №351-Зот 04.01.2016 г., №358-Зот 20.04.2016 г. и №409-Зот 18.07.2016 г.

2.Изменение правовых актов: Постановление СМ №596от 29.07.2016 г., Постановление Минтруда №24от 31.05.2016 г.

3.Применение изменений КоАП.

4.Оформление при трудоустройстве молодых специалистов, совместителей, иностранцев. Постановление СМ №622от 09.08.2016 г.

5.Предупреждение неэффективной занятости. Кадровая оптимизация.

6.Прекращение трудовых отношений в связи с выходом на пенсию (Указ№ 137от 11.04.2016 г., Постановление СМ №183от 05.03.2016 г.).

7.Применение изменений в пенсионном обеспечении (Постановление СМ №132от 18.04.2016 г.).

8.Исчисление стажа государственной службы. Постановление СМ №623от 10.08.2016 г.

9.Финансовые вопросы оплаты труда при увольнении, командировках, при разъездном характере работы. Указ №142

от 15.04.2016 г.

10.Судебная защита интересов сторон. Применение Решений Пленумов Верховного Суда.

11.Особенности охраны труда. Практическое применение ст.32 ТК.

12.Применение Декрета №5и др. нормативных актов, регулирующих трудовую дисциплину. Защита коммерческой

информации. Дисциплинарные взыскания.

13.Правила внутреннего контроля. Постановление СМ №335от 25.04.2016 г.

Читают и консультируют: Масловская В.В. – начальник юридического управления Минтруда, Соколовская А.М. – судья Верховного Суда.

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Стоимость участия в семинаре составляет 100 (1 000 000) рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.

«Практика экологического контроля. Работа с отходами»

Дата проведения семинара -28.09.2016г.(среда) с 10.00 до 15.00

К изданию практического пособия: «Организация и учет обращения с отходами производства»

1.Типовое Положение о службе охраны окружающей среды.

§ Соблюдение технических нормативных актов, требований международных стандартов.

§ Организация работы предприятия по защите природных ресурсов (сбор, обезвреживание упаковок, отходов, расходование средств).

§ Производственный контроль. Мониторинг окружающей среды. Постановление СМ №655от 19.08.2016 г.

§ Государственное регулирование и контроль Госинспекции за соблюдением правовых актов:

а) Закон №398-Зот 18.07.2016г. (с 01.07.2016г.)

б) Постановление СМ №552от 14.07.2016г. (изменил № 708 от 31.07.2012 г. и № 1086 от 24.12.2015 г.)

в) Постановление Минприроды №15от 05.05.2016г.

2.Государственная экологическая экспертиза. Оценка воздействия на окружающую среду. Закон №399-Зот 18.07.2016г.

3.Экологический аудит по новым правилам. Постановление СМ №412от 26.05.2016 г.

§ Основания и правила проведения аудита. Объекты, формы и этапы аудита. Экспертиза проектной, технической, технологической, эксплуатационной и другой документации.

§ Изменения аудита в условиях реструктуризации предприятий.

§ Отчетность.

§ Рекомендации по улучшению экологической ситуации. Организация работы с отходами производства.

4.Дополнения и изменения Кодекса«О недрах»(Закон №400-Зот 18.07.2016г., вступает в силу 23.01.2017 г.). Применение Закона «О растительном мире» (№402-Зот 19.07.2016 г.). С 01.08.2016 вступил в силу Закон №403-З «О земле»и Постановление СМ №487от 23.06.2016 г.

Читают и консультируют: разработчики Минприроды

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Стоимость участия в семинаре составляет100 (1 000 000) рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.





Жилфонд: правовые и экономические вопросы. Платежи»

Дата проведения семинара - 27.09.2016 г.(вторник) с 10.00 до 15.00

1.Применение Жилищного кодекса Республики Беларусь и изменений законодательства.

§ Постановление МЖКХ №16от 03.06.2016 г. в практике.

§ Дополнительные жилищно-коммунальные услуги. Указ Президента Республики Беларусь №535от 31.12.2015 г. Договорная работа по техническому обслуживанию лифтов, санитарному состоянию подсобных помещений и др.

§ Применение Постановления Совета Министров №324от 21.04.2016 г., регулирующего капитальный ремонт (планирование, проведение, финансирование)

§ Правила содержания лоджий, балконов, дворовых территорий. Ответственность за нарушения.

§ Компетенция местных органов власти по применению Водного кодекса и Закона №340-Зот 07.01.2012 г.

2.Изменения в расчетах коммунальных платежей.

§ Указ №250от 30.06.2016 г. Допустимые тарифы. Возмещение расходов организаций Указ №107от 23.03.2016 г. Применение льгот. Порядок перерасчетов.

§ Постановление СМ №518от 30.06.2016 г. «О защите прав потребителей».

§ Постановление Министерства Экономики №33от 02.06.2016 г. Оплата тепловой и электроэнергии.

§ Постановление СМ №480от 21.06.2016 г. Цены на газ, тепловую и электроэнергию, на водоснабжение.

§ Особенности оплаты за места в общежитии.

§ Отключение коммунальных услуг по закону. Постановление СМ №435от 03.06.2016 г.

§ Вопросы - ответы

Читают и консультируют: специалисты Министерства ЖКХ: Шостак Л.Н., Дудинская Е.И., Кухарчик Н.А. (в отставке)

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Стоимость участия в семинаре составляет100 (1 000 000) рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.

«Бытовое обслуживание: практика работы с изменением законов»

Дата проведения семинара - 04.10.2016г. (вторник) с 10.00 до 15.00

§ Закон №407-Зот 19.07.2016 г. Постановление Совета Министров Республики Беларусь №391от 18.05.2016 г. (вступает в силу с 25.09.2016 г.)

§ Правила бытового обслуживания (вывеска, информация через Интернет).

§ Приостановление работы; регулирование режима работы с органами власти; контроль за деятельность.

§ Порядок оформления заказов (определение стоимости, процента износа, срока исполнения).

§ Прейскурант цен услуг.

§ Единый перечень административных процедур. Постановление СМ № 156 от 17.02.2012 г. Постановление № 391

§ Применение изменений в КоАП, Уголовный и Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь.

§ Ответственность за нарушения норм ЕАЭС.

§ Применение и соблюдение ОКРБ 007-2012 (классификатор продукции).

§ «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», использование ОАИС (электронные документы).

§ Охрана труда в организациях бытового обслуживания. Ответственность за нарушения КоАП и ТК.

§ Безопасность и подтверждение соответствия продукции регламентам ЕАЭС (Указ № 48 от 09.02.2015 г.).

§ Декларирование доходов и имущества.

§ Применение Закона о защите прав потребителей в Республике Беларусь.

§ Работа с обращениями граждан в практике Верховного Суда. Оформление документов по обращениям граждан.

Читают и консультируют: специалисты Минторга – разработчики Закона№407-Зот 19.07.2016 г., Филипчик Р.И. – судья Верховного Суда.

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Стоимость участия в семинаре составляет100 (1 000 000) рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.

Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit92@mail.ru.

Место проведения: г.Минск, Центр правовой информации.