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«БелЭрудит» приглашает на практические семинары

21.06.2016
Тема -«Электронные счета-фактуры по НДС»
Новация Налогового Кодекса Республики Беларусь 2016 год
Дата проведения семинара -28.06.2016(вторник) с 10.00 до 15.00

Кто и в каких случаях составляет и направляет электронные счета фактуры. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 04.04.2016 г.№ 13, от 25.04.2016 г. № 15 (Инструкция о порядке создания (в т.ч. заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения ЭСФ, опубликована 16.06.2016 г.)

Порядок составления и выставления ЭСФ плательщиками:

  • при реализации объектов, в том числе на экспорт;
  • при ввозе на территорию Республики Беларусь;
  • при приобретении на территории Республики Беларусь объектов у иностранных организаций, не являющихся налоговыми агентами;
  • изменения в заполнении книги покупок;
  • ведение учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (Приложение 10 к Инструкции);
  • в случаях перевыставления сумм НДС (корректировки).

Составление ЭСФ при осуществлении отдельных хоз.операций(строительство, транспорт, ИС и т.д.).

Случаи невозможности применения ЭСФ.

Порядок создания/заполнения, направления, получения, подписания и хранения ЭСФ. Сроки составления ЭСФ.

Составление и выставление исправленного и дополнительного ЭСФ.

Корректировка сроков принятия к вычету сумм налогов.

Порядок принятия к вычету сумм НДС при приобретении объектов, стоимость которых выражена в иностр. валюте.

Техническая сторона вопроса оформления ЭСФ., ответственность за ошибки.


ЛЕКТОРЫ:
Морозова И.С.– советник ИМНС по Минской области,
Карпунин А.Ю. – член Консультативного Совета Министерства по налогам и сборам.

 

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Стоимость участия в семинаре составляет 900 000рублей.
Регистрация по телефонам(017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mailbelerudit92@mail.ru.

 



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