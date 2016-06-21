21.06.2016

Тема -«Электронные счета-фактуры по НДС» Новация Налогового Кодекса Республики Беларусь 2016 год Дата проведения семинара -28.06.2016(вторник) с 10.00 до 15.00

Кто и в каких случаях составляет и направляет электронные счета фактуры. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 04.04.2016 г.№ 13, от 25.04.2016 г. № 15 (Инструкция о порядке создания (в т.ч. заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения ЭСФ, опубликована 16.06.2016 г.)

Порядок составления и выставления ЭСФ плательщиками:

при реализации объектов, в том числе на экспорт;

при ввозе на территорию Республики Беларусь;

при приобретении на территории Республики Беларусь объектов у иностранных организаций, не являющихся налоговыми агентами;

изменения в заполнении книги покупок;

ведение учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (Приложение 10 к Инструкции);

в случаях перевыставления сумм НДС (корректировки).

Составление ЭСФ при осуществлении отдельных хоз.операций(строительство, транспорт, ИС и т.д.).

Случаи невозможности применения ЭСФ.

Порядок создания/заполнения, направления, получения, подписания и хранения ЭСФ. Сроки составления ЭСФ.

Составление и выставление исправленного и дополнительного ЭСФ.

Корректировка сроков принятия к вычету сумм налогов.

Порядок принятия к вычету сумм НДС при приобретении объектов, стоимость которых выражена в иностр. валюте.

Техническая сторона вопроса оформления ЭСФ., ответственность за ошибки.





ЛЕКТОРЫ:

Морозова И.С.– советник ИМНС по Минской области,

Карпунин А.Ю. – член Консультативного Совета Министерства по налогам и сборам.

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