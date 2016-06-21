«БелЭрудит» приглашает на практические семинары
Тема -«Электронные счета-фактуры по НДС»
Новация Налогового Кодекса Республики Беларусь 2016 год
Дата проведения семинара -28.06.2016(вторник) с 10.00 до 15.00
Кто и в каких случаях составляет и направляет электронные счета фактуры. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 04.04.2016 г.№ 13, от 25.04.2016 г. № 15 (Инструкция о порядке создания (в т.ч. заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения ЭСФ, опубликована 16.06.2016 г.)
Порядок составления и выставления ЭСФ плательщиками:
- при реализации объектов, в том числе на экспорт;
- при ввозе на территорию Республики Беларусь;
- при приобретении на территории Республики Беларусь объектов у иностранных организаций, не являющихся налоговыми агентами;
- изменения в заполнении книги покупок;
- ведение учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (Приложение 10 к Инструкции);
- в случаях перевыставления сумм НДС (корректировки).
Составление ЭСФ при осуществлении отдельных хоз.операций(строительство, транспорт, ИС и т.д.).
Случаи невозможности применения ЭСФ.
Порядок создания/заполнения, направления, получения, подписания и хранения ЭСФ. Сроки составления ЭСФ.
Составление и выставление исправленного и дополнительного ЭСФ.
Корректировка сроков принятия к вычету сумм налогов.
Порядок принятия к вычету сумм НДС при приобретении объектов, стоимость которых выражена в иностр. валюте.
Техническая сторона вопроса оформления ЭСФ., ответственность за ошибки.
ЛЕКТОРЫ:
Морозова И.С.– советник ИМНС по Минской области,
Карпунин А.Ю. – член Консультативного Совета Министерства по налогам и сборам.
--------------------------------------------------------------------------------
Стоимость участия в семинаре составляет 900 000рублей.
Регистрация по телефонам(017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mailbelerudit92@mail.ru.