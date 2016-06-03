03.06.2016

26-я международная специализированная выставка «Белагро», однозначно, не будет похожа на все предыдущие. Дело в том, что на этот раз основная часть экспозиции самой масштабной белорусской выставки разместится в аэропорту «Минск-1» (ул. Чкалова, 38). С 7 по 11 июня здесь будут представлены передовые достижения в области сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. Часть экспонентов разместят свои стенды в Футбольном манеже (пр. Победителей, 20/2). Приходите и увидите все сами!Следует сказать тем, кто еще ни разу не побывал на этом мероприятии, а тем, кто побывал, – напомнить, что «Белагро» – не одна, а сразу несколько выставок. Это также и выставки «Белферма», «Белпродукт» и «Продмаш. Холод. Упак», которые проходят в рамках ежегодной Белорусской агропромышленной недели.«Белагро» знакомит специалистов сельскохозяйственной отрасли с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции. Но главное достоинство выставки – возможность увидеть новейшие модели белорусской сельхозтехники, сравнить ее с зарубежными аналогами, определиться, что лучшеподходит для вашего хозяйства, и заключить выгодный договор прямо на месте. Лучшие отечественные и международные торговые марки, ведущие компании и новаторы агропромышленного рынка ежегодно выбирают выставку «Белагро» как лучшую площадку длядемонстрации новых товаров и услуг.Благодаря переносу на территорию аэропорта нынешняя выставка, видимо, побьет собственный рекорд по количеству экспонентов и стран-участниц. Ожидается, что в «Белагро-2016» примут участие более 500 компаний из Беларуси, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Испании, Италии, Китая, Голландии, Польши, России, Словении, США, Турции, Украины, Франции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Эстонии.На открытой площадке аэропорта «Минск-1» новинки представят практически все предприятия страны, производящие сельскохозяйственную технику, разместятся выставочные экспозиции Третьего форума регионов Беларуси и России, международных специализированных выставок «Белферма» и «Белпродукт».Коллективные экспозиции представят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, концерн «Белнефтехим», концерн «Беллегпром», концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, Управление делами Президента Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям.Отдельными экспозициями будут представлены такие направления, как научное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса, строительство в социальной сфере, новые технологии обеспечения социальной инфраструктуры в сельской местности, и другие. Среди экспонентов – проектировщики и разработчики различных строительных сельскохозяйственных объектов, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, современной сельскохозяйственной техники и материалов.Профессиональным сопровождением выставок станет деловая программа, насыщенная мероприятиями по различным направлениям развития агропромышленного сектора. Также планируется посещение выставки «Белагро-2016» участниками Третьего форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске 7–8 июня. Посещение выставки «Белагро» участниками этого масштабного и значимого мероприятия состоится уже во второй раз. В 2014 году в рамках Первого форума регионов Беларуси и России делегаты во главе со спикером СоветаФедерации Валентиной Матвиенко также ознакомились с экспозицией главной агропромышленной выставки страны.Программа выставки будет наполнена практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. В дни выставки пройдут всенародный дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», «Конкурс на лучшую племенную корову», «День поля», «Конкурс по стрижке овец», выставка породной птицы, выставка сельскохозяйственных животных и др.Красочное оформление экспозиций, презентации и дегустации продукции, «город мастеров», ярмарка-продажа и выступления творческих коллективов сделают выставку ярким, запоминающимся праздником для всех посетителей.В аэропорту «Минск-1» пройдет еще одна выставка, которая в последние годы является неразлучным спутником «Белагро». Экспозиция международной специализированной выставки «Белферма» представит последние достижения в области животноводства.Кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, автоматизированные установки для молочно-товарных ферм. На выставке также можно будет познакомиться с автоматизированной системой управления стадом, доильными установками различных модификаций, молокоохладительными установками, как стационарными, так и передвижными для работы на пастбищах. Здесь покажут новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО «Белплемживобъединение» организуют экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства. Здесь можно будет увидеть коров, свиней, лошадей, овец, коз, птиц как традиционных, так и редких для Беларуси пород.Ежегодно большой интерес как у специалистов, так и у маленьких посетителей выставки вызывает посещение «Рыбацкой деревни», организованзованной ГО «Белводхоз». В работе выставки «Белферма» примут участие и высшие аграрные учреждения образования: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Белорусский государственный аграрный технический университет, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный аграрный университет.9 и 10 июня в рамках выставки пройдет полюбившийся многим участникам и гостям «Белагро» конкурс «Лучшая племенная корова молочной породы». Независимое жюри назовет лучших дойных коров в различных номинациях.Посетителей «Белфермы» в нынешнем году также ожидает и новинка: впервые в рамках выставки пройдет конкурс по стрижке овец.Выставка «Белпродукт», которая постоянно привлекает большое количество посетителей, впервые за многие годы покинет столичный Футбольный манеж. Ее экспозиция на сей раз расположится в крытых павильонах, которые также разместятся в аэропорту «Минск-1».Здесь крупнейшие белорусские производители продемонстрируют широкий спектр продуктов питания: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, птицу, молочную продукцию, консервированные продукты, бакалею, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое.Вас ждут многочисленные дегустации и конкурс «Чемпион вкуса». А если кому-то этого окажется недостаточно, тогда вас ждут пункты общественного питания.Впрочем, от площадки в Футбольном манеже (пр. Победителей, 20/2) организаторы выставок – ЗАО «МинскЭкспо» – также не отказываются. Здесь белорусские и зарубежные производители продемонстрируют самое современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Под крышей манежа разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак» (оборудование для предприятий пищевой промышленности) и, частично, «Белагро» (оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции).По вопросам участия в мероприятиях выставок и деловой программы, посещения экспозиции можно обращаться по телефонам: +375 17 226 91 33, +375 17 226 98 87. Е-mail: elagro@telecom.by, tanya@minskexpo.com – ЗАО «МинскЭкспо».