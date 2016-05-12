12.05.2016

Жизнь современного человека невозможно представить без средств передвижения. Случается так, что воспользоваться личной машиной нет возможности. Поездки на такси обойдутся недешево, особенно, если машина нужна на весь день. Наша компания предоставляет услугу аренды автомобиля в республике Беларусь по самым привлекательным ценам. Вы можете взять напрокат любую модель - от эконом до бизнес-класса. Важная встреча или переговоры не сорвутся, ведь вы будете за рулем. В черте города удобнее управлять авто с автоматической коробкой передач, а для перемещения по трассе подойдет механика. Минимальный срок аренды — 1 сутки. Мы регулярно проводим акции и делаем скидки клиентам. Некоторые организации предлагают аренду в разы дешевле, чем у конкурентов. Однако, скорее всего, это будет автомобиль с большим пробегом, который может выйти из строя. В нашем автопарке только новые машины в отличном состоянии с пробегом менее 60-70 тысяч километров. Заказывайте автопрокат в любое время, наш офис работает круглосуточно. Плата за бронирование не взимается. Оформить заказ можно на нашем сайте autorenta.by по достижении 22 лет и при наличии всего двух документов — паспорта и водительского удостоверения.

Качественный сервис на любой бюджет

Комфорт водителя во многом зависит от наличия гаджетов. Многие испытывают затруднения, когда передвигаются по незнакомому городу. Чтобы не возиться с бумажными картами, возьмите в аренду GPS-навигатор за дополнительную плату. С нами удобно путешествовать всей семьей. Для водителей с детьми предусмотрена возможность взять детское кресло напрокат. Стандартная комплектация включает запасное колесо, аптечку, огнетушитель и домкрат. Широкий модельный ряд позволяет подобрать авто в соответствии с собственными предпочтениями. Мы четко соблюдаем свои обязательства и подаем транспорт в положенное время. Все риски застрахованы полисом КАСКО. Передвигаться на авто гораздо выгоднее, чем ходить пешком. Не нужно подстраиваться под расписание или толкаться в автобусе в час пик. Даже отправляясь в отпуск, большинство людей стараются пользоваться личным транспортом. Помимо поездок по республике Беларусь, вы имеете возможность выезжать заграницу. Чтобы воспользоваться данным сервисом, заранее свяжитесь с менеджером. Если у вас нет прав или планируется поездка после принятия алкоголя, мы пришлем водителя. У нас обученные вежливые сотрудники, которые хорошо знают местность и не позволят вам заблудиться. Стоимость поездки с личным шофером ненамного выше, при этом вам не придется следить за дорогой.