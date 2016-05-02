Главному бухгалтеру: практический семинар «Электронные счета-фактуры по НДС», новация Налогового Кодекса Республики Беларусь 2016 года
«Электронные счета-фактуры по НДС»
Новация Налогового Кодекса Республики Беларусь 2016 года
Дата проведения семинара - 18.05.2016 г. (среда)
Кто и в каких случаях составляет и направляет электронные счета фактуры.
Порядок составления и выставления ЭСФ плательщиками:
- при реализации объектов, в том числе на экспорт;
- при ввозе на территорию Республики Беларусь;
- при приобретении на территории РБ объектов у иностранных организаций, не являющихся налоговыми агентами;
- в случаях перевыставления сумм НДС (корректировки).
Составление ЭСФ при осуществлении отдельных хозопераций (строительство, транспорт, ИС и т.д.).
Случаи невозможности применения ЭСФ.
Порядок создания/заполнения, направления, получения, подписания и хранения ЭСФ.
Сроки составления ЭСФ.
Составление и выставление исправленных и дополнительных ЭСФ.
Корректировка сроков принятия к вычету сумм налогов.
Порядок принятия к вычету сумм НДС при приобретении объектов, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Ответственность за ошибки в оформлении ЭСФ.
Лекторы:
Коновалов Ю.В.–
Заместитель начальника ИМНС по Минской области
Морозова И.С.– Советник ИМНС по Минской области
Карпунин А.Ю.– Член Консультативного Совета Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
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Стоимость участия
в семинаре составляет 900 000рублей.
Регистрация по телефонам
(017) 233-51-97; 286-06-08;
8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru.
Семинар проводится в центре
г.Минска.
Договор и акт вышлем на электронную почту, после
регистрации по телефонам:
(017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru.
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