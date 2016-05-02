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Главному бухгалтеру: практический семинар «Электронные счета-фактуры по НДС», новация Налогового Кодекса Республики Беларусь 2016 года

02.05.2016

«Электронные счета-фактуры по НДС»

Новация Налогового Кодекса Республики Беларусь 2016 года

Дата проведения семинара - 18.05.2016 г. (среда)

Кто и в каких случаях составляет и направляет электронные счета фактуры.

Порядок составления и выставления ЭСФ плательщиками:

- при реализации объектов, в том числе на экспорт;

- при ввозе на территорию Республики Беларусь;

- при приобретении на территории РБ объектов у иностранных организаций, не являющихся налоговыми агентами;

- в случаях перевыставления сумм НДС (корректировки).

Составление ЭСФ при осуществлении отдельных хозопераций (строительство, транспорт, ИС и т.д.).

Случаи невозможности применения ЭСФ.

Порядок создания/заполнения, направления, получения, подписания и хранения ЭСФ.

Сроки составления ЭСФ.

Составление и выставление исправленных и дополнительных ЭСФ.

Корректировка сроков принятия к вычету сумм налогов.

Порядок принятия к вычету сумм НДС при приобретении объектов, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Ответственность за ошибки в оформлении ЭСФ.

Лекторы:

Коновалов Ю.В.– Заместитель начальника ИМНС по Минской области
Морозова И.С.– Советник ИМНС по Минской области
Карпунин А.Ю.– Член Консультативного Совета Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

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Стоимость участия в семинаре составляет 900 000рублей.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru.
Семинар проводится в центре г.Минска.

Договор и акт вышлем на электронную почту, после регистрации по телефонам:
(017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail: belerudit92@mail.ru.

Темы других семинаров в мае 2016:

16.05.2016 г.«Денежные обязательства в Республиканской и международной судебной практике» (Кулаковский С.Л., зам. председателя Экономического суда (в отставке))
20.05.2016 г.«Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь по Указу № 137 от 11.04.2016г. Прекращение трудовых отношений»
27.05.2016 г.«Закупки. Электронные торги. Договор подряда»
30.05.2016 г.«Обучение рабочим профессиям внутри предприятия»
10.06.2016 г.«Электронные счета-фактуры по НДС» Консультации по налогообложению
Каждая среда месяца«Новый порядок оформления пособий по временной нетрудоспособности и страховых взносов», «Налоги: применение изменений в Налоговом кодексе. Ответственность руководителя»




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