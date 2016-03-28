28.03.2016

Источники бесперебойного питания (ИБП) становятся все более востребованы как в крупных производственных системах, так и в обычных домах. Дело в том, что эти устройства являются незаменимыми помощниками в обеспечении электропитанием компьютеров или другого электронного оборудования в том случае, если основная сеть перестает работать или доступ к ней отсутствует. ИБП дает энергию сам себе и подключенным к нему приборам за счет своей аккумуляторной батарейки, которая ранее была заряжена. Кроме компьютерной техники, источник бесперебойного питания питает такие важные системы как:

разные типы генераторов энергии ( к примеру, дизель-генераторы);

отопительные приборы.

Виды и качества

Существует три основных типа ИБП, каждый из которых имеет свою сферу применения.

Оff-line – не преобразовывает частоту тока и не выполняет функции стабилизатора. Если мощность подачи тока недостаточна и напряжение снижается, то такой ИБП продолжает функционировать за счет собственных ресурсов батареи. Но емкость аккумулятора не очень большая. Это не позволяет подключенной технике работать долго, что приводит к использованию ИБП данного типа только для корректного окончания активного сеанса. Цена невысокая. Line interactive – компактные и экономичные устройства, которые стоят недорого и могут стабилизировать входное напряжение, чего не скажешь о выходном. Кроме того, стоит учесть, что на переключение к режиму работы от батареи понадобится некоторое время. Это исключает возможность соединения этого типа ИБП с некоторыми бытовыми котлами отопления. Оnline – полностью фильтрует электросетевые импульсы и стабилизирует оба типа напряжения. Очевидный плюс – моментальное переключение в автономный режим. Из-за качества своей работы такие ИБП стоят довольно дорого, да и электроэнергии затрачивают немало.

Заметьте, что, даже изучив основные параметры ИБП, окончательное решение следует принимать только после консультации со специалистами. Выбор должен основываться на типе электротехники, которую должен будет обслуживать ИБП.