25.03.2016

ОАО «Криница» (Минск) увеличило отгрузки пива на внутренний рынок в январе-феврале 2016 года на 20% по сравнению с уровнем января-февраля 2015 года до более 1,291 миллиона декалитров, сообщили агентству ПРАЙМ-ТАСС в администрации компании.В январе-феврале ОАО «Криница» увеличила производство пива на 3% до 1,544 миллиона декалитров.В компании также сообщили, что по итогам 2015 года отгрузка пива на внутренний рынок выросла на 2% по сравнению с уровнем 2014 года до 8,919 миллиона декалитров.Доля ОАО «Криница» по объему реализации среди белорусских производителей в 2015 году составила 26,5% (по данным госконцерна «Белгоспищепром») и выросла на 1,9 процентного пункта по сравнению с 2014 годом.Предприятие снизило экспорт в 2015 году на 11,8% по сравнению с 2014 годом до 4,252 миллиона декалитров.Выпуск пива в 2015 году составил 13,24 миллиона декалитров (минус 3,9% к 2014 году).Пивоваренное предприятие «Криница» выпускает пиво с 1975 года, с 1992 года - арендное предприятие, в 2001 году преобразовано в открытое акционерное общество; доля государства составляет около 84%.