24.03.2016

Белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» увеличило экспорт лифтов в январе-феврале 2016 года на 3,9% по сравнению с уровнем января-февраля 2015 года до 1,323 тысячи штук, сообщил агентству ПРАЙМ-ТАСС представитель администрации предприятия.Основная экспортная продукция предприятия – лифты. В целом выручка от экспорта в январе-феврале 2016 года снизилась на 12,7% до 12,2 миллиона долларов.В январе-феврале завод увеличил выпуск лифтов на 7,4% до 1,544 тысячи штук.Выпуск продукции в денежном выражении предприятие увеличило на 28,9% до 314,721 миллиарда белорусских рублей (15,47 миллиона долларов по курсу Национального банка Беларуси). В общем объеме выпускаемой предприятием продукции доля лифтов в январе-феврале 2016 года составила 93%.«Могилевский завод лифтового машиностроения» создан в 1966 году, 29 декабря 2012 года преобразован в акционерное общество с долей государства 100%. В январе 2013 года на базе Могилевского завода лифтового машиностроения создано государственное производственное объединение, в состав которого вошли «Могилевлифтмаш», «Зенит», «Электродвигатель» (Могилев), «Ветразь» (Витебская область). В октябре 2014 года зарегистрирован холдинг «Могилевлифтмаш» с управляющей компанией ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения».