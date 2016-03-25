«СветлогорскХимволокно» освоило выпуск ранозаживляющих стерильных салфеток с использованием углеродной ткани
25.03.2016
ОАО «СветлогорскХимволокно» (Гомельская область) освоило выпуск ранозаживляющих стерильных салфеток с использованием углеродной ткани. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.
Новая продукция предназначена для лечения на всех стадиях трудноизлечимых ран и повреждений. В 2015 году проведены клинические испытания ранозаживляющих салфеток в Беларуси, раньше проводились испытания в европейских клиниках и в РФ. Испытания показали положительный лечебный эффект.
ОАО «СветлогорскХимволокно» планирует полностью обеспечить потребности Беларуси в этой продукции и экспортировать ее.
ОАО «Светлогорскхимволокно» планирует до 2020 года инвестировать в модернизацию 300 миллионов долларов, реализовать шесть инвестиционных проектов. В 2016 году предприятие рассчитывает организовать производство дублированного нетканого материала мощностью три тысячи тонн в год. Планируется расширить производство нетканых материалов строительного назначения. Прорабатывается целесообразность создания мощностей по выпуску вискозного штапельного волокна.
ОАО «Светлогорскхимволокно» - одно из крупнейших многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса Беларуси. Специализируется на выпуске полиэфирных текстильных нитей, полимерных и углеродных волокнистых материалов, технической нити, современных материалов и тканей. Продукция поставляется на внутренний рынок и более чем в 40 стран/
prime-tass.by
Новая продукция предназначена для лечения на всех стадиях трудноизлечимых ран и повреждений. В 2015 году проведены клинические испытания ранозаживляющих салфеток в Беларуси, раньше проводились испытания в европейских клиниках и в РФ. Испытания показали положительный лечебный эффект.
ОАО «СветлогорскХимволокно» планирует полностью обеспечить потребности Беларуси в этой продукции и экспортировать ее.
ОАО «Светлогорскхимволокно» планирует до 2020 года инвестировать в модернизацию 300 миллионов долларов, реализовать шесть инвестиционных проектов. В 2016 году предприятие рассчитывает организовать производство дублированного нетканого материала мощностью три тысячи тонн в год. Планируется расширить производство нетканых материалов строительного назначения. Прорабатывается целесообразность создания мощностей по выпуску вискозного штапельного волокна.
ОАО «Светлогорскхимволокно» - одно из крупнейших многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса Беларуси. Специализируется на выпуске полиэфирных текстильных нитей, полимерных и углеродных волокнистых материалов, технической нити, современных материалов и тканей. Продукция поставляется на внутренний рынок и более чем в 40 стран/
prime-tass.by
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