Белоруснефть предлагает сервисные услуги компании «ПетроВьетнам»
24.03.2016
Возможности РУП "ПО "Белоруснефть" заинтересовали вьетнамскую нефтяную компанию "ПетроВьетнам", сообщили в пресс-службе "Белнефтехима" по итогам состоявшихся в концерне переговоров с делегацией компании во главе с заместителем генерального директора До Чи Тхань.
"Презентация возможностей предприятия "Белоруснефть" вызвала интерес у вьетнамской делегации. Стороны договорились о визите специалистов компании в РУП "ПО "Белоруснефть" для детального ознакомления с предложениями белорусских нефтяников в области нефтесервисных услуг", - отметили специалисты.
С белорусской стороны в переговорах участвовали исполняющий обязанности председателя концерна Валентина Красных, исполняющий обязанности заместителя председателя концерна Наталья Лейченко, заместитель генерального директора РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Шараев.
В целом стороны обсудили возможные варианты сотрудничества в нефтедобывающей области, в частности, оказание белорусскими специалистами сервисных услуг в области повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти. Встреча была организована в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита во Вьетнам Президента Беларуси Александра Лукашенко в декабре 2015 года.
По данным концерна, в 2015 году товарооборот организаций нефтехимического комплекса с Вьетнамом составил $91,5 млн и вырос на 17% к уровню 2014-го.
БЕЛТА
"Презентация возможностей предприятия "Белоруснефть" вызвала интерес у вьетнамской делегации. Стороны договорились о визите специалистов компании в РУП "ПО "Белоруснефть" для детального ознакомления с предложениями белорусских нефтяников в области нефтесервисных услуг", - отметили специалисты.
С белорусской стороны в переговорах участвовали исполняющий обязанности председателя концерна Валентина Красных, исполняющий обязанности заместителя председателя концерна Наталья Лейченко, заместитель генерального директора РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Шараев.
В целом стороны обсудили возможные варианты сотрудничества в нефтедобывающей области, в частности, оказание белорусскими специалистами сервисных услуг в области повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти. Встреча была организована в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита во Вьетнам Президента Беларуси Александра Лукашенко в декабре 2015 года.
По данным концерна, в 2015 году товарооборот организаций нефтехимического комплекса с Вьетнамом составил $91,5 млн и вырос на 17% к уровню 2014-го.
БЕЛТА
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