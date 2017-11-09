Россельхознадзор: Беларусь не допустила проверяющих на семь предприятий
09.11.2017
Россельхознадзор заявил об отказе белорусской стороны допустить его проверяющих на семь предприятий, производящих яблоки, помидоры и грибы, сообщило ведомство в четверг, девятого ноября, пишут naviny.by.
В связи с увеличением объема поставок на территорию России из Беларуси этих видов продовольствия с 23 по 28 октября представители Россельхознадзора осуществили визит в страну для проверки ряда предприятий, производящих эти виды продукции. В мероприятии также принимали участие специалисты Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
Эксперты Россельхознадзора посетили более 30 предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию помидоров, грибов и яблок. Белорусская сторона отказала в доступе к семи предприятиям: СУП «АзотСервис» (помидоры), СПК им В. И. Кремко (яблоки), ФХ «СОВ Агро-продукт» (грибы), ФХ «Гедеон» (яблоки, помидоры), ИП Мартыненко Ю.А. (грибы), ООО «Бренд Каприз» (грибы), СФ «Клецкий» (яблоки).
В целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, Россельхознадзор обратился в белорусскую инспекцию с предложением прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки в Россию растительной продукции высокого фитосанитарного риска с названных предприятий до проведения Россельхознадзором «соответствующих проверочных мероприятий».
В связи с увеличением объема поставок на территорию России из Беларуси этих видов продовольствия с 23 по 28 октября представители Россельхознадзора осуществили визит в страну для проверки ряда предприятий, производящих эти виды продукции. В мероприятии также принимали участие специалисты Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
Эксперты Россельхознадзора посетили более 30 предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию помидоров, грибов и яблок. Белорусская сторона отказала в доступе к семи предприятиям: СУП «АзотСервис» (помидоры), СПК им В. И. Кремко (яблоки), ФХ «СОВ Агро-продукт» (грибы), ФХ «Гедеон» (яблоки, помидоры), ИП Мартыненко Ю.А. (грибы), ООО «Бренд Каприз» (грибы), СФ «Клецкий» (яблоки).
В целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, Россельхознадзор обратился в белорусскую инспекцию с предложением прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки в Россию растительной продукции высокого фитосанитарного риска с названных предприятий до проведения Россельхознадзором «соответствующих проверочных мероприятий».
Последние новости рубрики
-
09.11.2017Россельхознадзор: Беларусь не допустила проверяющих на семь предприятий
-
09.11.2017«Гомсельмаш» покажет в Житковичах свои новейшие разработки
-
09.11.2017Беларусь ограничила ввоз свинины из Калининградской области России
-
08.11.2017Торговля с Африкой у Беларуси в минусе
-
08.11.2017На выставке в Румынии представили 19 моделей трактора «Беларус»
-
03.11.2017Детское фруктовое пюре в мягкой упаковке выпустило «Белфуд Продакшн»
-
02.11.2017Слуцкий сыродельный комбинат может открыть СП в России
-
01.11.2017Как сделать красивый пирог за 20 минут
-
01.11.2017Сельхозпредприятие из Логойского района подозревается в нарушении законодательства о госзакупках
-
31.10.2017Японцы проявляют интерес к белорусским молочным продуктам
-
31.10.2017Россельхознадзор продолжает уничтожать овощи ввозимые из Беларуси
-
31.10.2017В России обеспокоены ростом продаж белорусских комбайнов
-
31.10.2017«Белсолод» выбирает поставщика
-
30.10.2017В ЕЭАС планируют создать единый рынок семян
-
30.10.2017В Витебской области увеличат производство мясного скота
Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006