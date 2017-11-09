«Гомсельмаш» покажет в Житковичах свои новейшие разработки
09.11.2017
Холдинг "Гомсельмаш" планирует представить на "Дажынках" Гомельской области, которые пройдут в Житковичах 17 ноября, свои новейшие разработки в области сельскохозяйственной техники.
Выставочная экспозиция, которая разместится на одной из центральных улиц райцентра, будет насчитывать 9 единиц техники. Гости и участники праздника тружеников села смогут увидеть самый мощный белорусский зерноуборочный комбайн КСЗ-1624-1, который способен убирать поля с урожайностью свыше 100 ц/га, его собрата КЗС-4118 – первого в мире комбайна, работающего на газомоторном топливе, а также КЗС-1319 с экспериментальной гибридной системой обмолота зерна. Все три машины проходили испытания на белорусских полях во время жатвы-2017. Также посетители смогут увидеть новый высокопродуктивный картофелеуборочный комбайн КПБ-260-2. Этот полуприцепной двухрядковый с боковым подкопом гребней комбайн эффективен при работе на тяжелых глинистых почвах и применяется для уборки высокоурожайного картофеля (урожайность до 600 ц/га). Такая машина способна убрать за 1 час клубни на площади до 1,5 га. Будут представлены и некоторые другие образцы зерноуборочной и кормоуборочный техники, массовый выпуск которой был налажен на предприятиях холдинга в последнее время.
Власти Житковичского района при поддержке областных структур сейчас завершают подготовку райцентра к фестивалю-ярмарке. Традиционно гостей праздника ожидают массовые гуляния, ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров, выставки народного творчества, выступления артистов. Главным мероприятием станет чествование руководителей районов, хозяйств, механизаторов, водителей – тех, кто внес наибольший вклад в областной каравай, добился высоких результатов на заготовке кормов, вырастил достойный урожай сельскохозяйственных культур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Выставочная экспозиция, которая разместится на одной из центральных улиц райцентра, будет насчитывать 9 единиц техники. Гости и участники праздника тружеников села смогут увидеть самый мощный белорусский зерноуборочный комбайн КСЗ-1624-1, который способен убирать поля с урожайностью свыше 100 ц/га, его собрата КЗС-4118 – первого в мире комбайна, работающего на газомоторном топливе, а также КЗС-1319 с экспериментальной гибридной системой обмолота зерна. Все три машины проходили испытания на белорусских полях во время жатвы-2017. Также посетители смогут увидеть новый высокопродуктивный картофелеуборочный комбайн КПБ-260-2. Этот полуприцепной двухрядковый с боковым подкопом гребней комбайн эффективен при работе на тяжелых глинистых почвах и применяется для уборки высокоурожайного картофеля (урожайность до 600 ц/га). Такая машина способна убрать за 1 час клубни на площади до 1,5 га. Будут представлены и некоторые другие образцы зерноуборочной и кормоуборочный техники, массовый выпуск которой был налажен на предприятиях холдинга в последнее время.
Власти Житковичского района при поддержке областных структур сейчас завершают подготовку райцентра к фестивалю-ярмарке. Традиционно гостей праздника ожидают массовые гуляния, ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров, выставки народного творчества, выступления артистов. Главным мероприятием станет чествование руководителей районов, хозяйств, механизаторов, водителей – тех, кто внес наибольший вклад в областной каравай, добился высоких результатов на заготовке кормов, вырастил достойный урожай сельскохозяйственных культур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
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