Беларусь ограничила ввоз свинины из Калининградской области России

09.11.2017

С 10 ноября временно ограничивает ввоз в Беларусь свинины из Калининградской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.



На территории этого российского региона зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Калининградской области России живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов его переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Калининградской области в Беларусь.