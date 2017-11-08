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Новости сельского хозяйства


На выставке в Румынии представили 19 моделей трактора «Беларус»

08.11.2017
Минский тракторный завод представил экспозицию Бухаресте на международной выставке INDAGRA-2017. Румынские аграрии снова показали повышенный интерес к белорусской технике, сообщает пресс-служба Минского тракторного завода.

Экспозиция, включавшая 19 моделей машин, была подготовлена субъектом товаропроводящей сети МТЗ — Belarus Tractor Srl. При этом и местная компания IRUM, на базе которой действует сборочное производство белорусских тракторов, представила выпущенную на территории Румынии технику марки  BELARUS. Делегация МТЗ также посетила выставку.

Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич отметил заинтересованность румынских фермеров в белорусских машинах, а также рост спроса на отечественную сельхозтехнику. Со стороны Минского тракторного завода были озвучены намерения, касающиеся дальнейшего расширения своей сферы влияния на местном рынке. Были достигнуты договоренности по вопросам подготовки коммерческих контрактов на следующий год.

В прошлом году Румыния приобрела 1680 тракторов, более трети из них, или 34,1 % — «Беларусы».

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