Детское фруктовое пюре в мягкой упаковке выпустило «Белфуд Продакшн»
03.11.2017
ООО "Белфуд Продакшн" запустило линию по выпуску фруктового пюре для детей в мягкой упаковке.
Проект с общим объемом инвестиций в $450 тыс. реализован предприятием за счет собственных средств. Технологическая линия приобретена у итальянского производителя Gualapack. Это единственный в Европе завод, который имеет право на основании своего патента выпускать мягкую упаковку и оборудование для детского питания. Мощность линии составляет 4,8 тыс. пакетов по 90 г в час. Ассортиментная линейка пока включает четыре вида фруктового пюре: фруктовый салат, яблоко-банан, яблоко-персик и яблоко-черника. До конца года она пополнится еще несколькими видами фруктового пюре с добавлением сливок и творога.
"Приготовление продукта осуществляется на действующем оборудовании, на линии Gualapack фактически ведется фасовка пюре. При этом для обеспечения высоких требований по стерильности производственного цикла мы приобрели дополнительную единицу оборудования стоимостью $40 тыс.", - рассказал исполнительный директор предприятия Глеб Белов.
Объем первой партии пюре в мягкой упаковке (выпущена в октябре) составил 40 тыс. штук - по 10 тыс. штук каждого вида. "Родители оценили удобство такой упаковки. Об этом свидетельствует превысивший наши ожидания спрос на этот вид продукции, поэтому в планах на ближайшие дни - выпустить еще 120 тыс. пакетов", - отметил собеседник. Он добавил, что пюре в Gualapack реализуется предприятием не только на территории Беларуси, но экспортируется в Россию, Молдову и Украину. Объем последующих партий будет формироваться с учетом потребительского спроса.
В настоящее время предприятием экспортируется 20% от общего объема выпускаемой продукции (в Россию, Казахстан, Украину и Молдову). В ближайшей перспективе компания намерена выйти на рынки стран Средней Азии - Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. С этой целью уже в июле нынешнего года она успешно прошла сертификацию на право маркировки собственной продукции знаком "Халяль".
ООО "Белфуд Продакшн" начало осуществлять свою деятельность в агрогородке Новка Витебского района в марте 2016 года. Производит пюре для детского питания из фруктов, овощей, мяса и рыбы, а также соки в стеклянной таре, тетрапаках и мягкой упаковке под собственными брендами "Маленькое счастье" и "Фрути". Выпускаемый ассортимент насчитывает 40 наименований собственной продукции и 120 - включая контрактное производство. Мощности предприятия по выпуску продукции в тетрапаках составляют 7,5 тыс. пакетов в час, в стеклянной таре - 9 тыс. банок в час. Численность сотрудников - более 130 человек.
БЕЛТА
Проект с общим объемом инвестиций в $450 тыс. реализован предприятием за счет собственных средств. Технологическая линия приобретена у итальянского производителя Gualapack. Это единственный в Европе завод, который имеет право на основании своего патента выпускать мягкую упаковку и оборудование для детского питания. Мощность линии составляет 4,8 тыс. пакетов по 90 г в час. Ассортиментная линейка пока включает четыре вида фруктового пюре: фруктовый салат, яблоко-банан, яблоко-персик и яблоко-черника. До конца года она пополнится еще несколькими видами фруктового пюре с добавлением сливок и творога.
"Приготовление продукта осуществляется на действующем оборудовании, на линии Gualapack фактически ведется фасовка пюре. При этом для обеспечения высоких требований по стерильности производственного цикла мы приобрели дополнительную единицу оборудования стоимостью $40 тыс.", - рассказал исполнительный директор предприятия Глеб Белов.
Объем первой партии пюре в мягкой упаковке (выпущена в октябре) составил 40 тыс. штук - по 10 тыс. штук каждого вида. "Родители оценили удобство такой упаковки. Об этом свидетельствует превысивший наши ожидания спрос на этот вид продукции, поэтому в планах на ближайшие дни - выпустить еще 120 тыс. пакетов", - отметил собеседник. Он добавил, что пюре в Gualapack реализуется предприятием не только на территории Беларуси, но экспортируется в Россию, Молдову и Украину. Объем последующих партий будет формироваться с учетом потребительского спроса.
В настоящее время предприятием экспортируется 20% от общего объема выпускаемой продукции (в Россию, Казахстан, Украину и Молдову). В ближайшей перспективе компания намерена выйти на рынки стран Средней Азии - Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. С этой целью уже в июле нынешнего года она успешно прошла сертификацию на право маркировки собственной продукции знаком "Халяль".
ООО "Белфуд Продакшн" начало осуществлять свою деятельность в агрогородке Новка Витебского района в марте 2016 года. Производит пюре для детского питания из фруктов, овощей, мяса и рыбы, а также соки в стеклянной таре, тетрапаках и мягкой упаковке под собственными брендами "Маленькое счастье" и "Фрути". Выпускаемый ассортимент насчитывает 40 наименований собственной продукции и 120 - включая контрактное производство. Мощности предприятия по выпуску продукции в тетрапаках составляют 7,5 тыс. пакетов в час, в стеклянной таре - 9 тыс. банок в час. Численность сотрудников - более 130 человек.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
03.11.2017Детское фруктовое пюре в мягкой упаковке выпустило «Белфуд Продакшн»
-
02.11.2017Слуцкий сыродельный комбинат может открыть СП в России
-
01.11.2017Как сделать красивый пирог за 20 минут
-
01.11.2017Сельхозпредприятие из Логойского района подозревается в нарушении законодательства о госзакупках
-
31.10.2017Японцы проявляют интерес к белорусским молочным продуктам
-
31.10.2017Россельхознадзор продолжает уничтожать овощи ввозимые из Беларуси
-
31.10.2017В России обеспокоены ростом продаж белорусских комбайнов
-
31.10.2017«Белсолод» выбирает поставщика
-
30.10.2017В ЕЭАС планируют создать единый рынок семян
-
30.10.2017В Витебской области увеличат производство мясного скота
-
27.10.2017В Беларуси до конца 2018 года продлен срок маркировки меховых изделий
-
26.10.2017Витебский маслозавод на 2018 год обеспечены сырьем пока на 65%
-
26.10.2017Две хурмы (две штуки!) проданы за 4,8 тыс долларов!
-
26.10.2017Елочные игрушки с виски, джином и водкой. Как вам идея? (ФОТО)
-
25.10.2017Мясной холдинг хотят создать в Витебской области
Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006