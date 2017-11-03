03.11.2017

ООО "Белфуд Продакшн" запустило линию по выпуску фруктового пюре для детей в мягкой упаковке.Проект с общим объемом инвестиций в $450 тыс. реализован предприятием за счет собственных средств. Технологическая линия приобретена у итальянского производителя Gualapack. Это единственный в Европе завод, который имеет право на основании своего патента выпускать мягкую упаковку и оборудование для детского питания. Мощность линии составляет 4,8 тыс. пакетов по 90 г в час. Ассортиментная линейка пока включает четыре вида фруктового пюре: фруктовый салат, яблоко-банан, яблоко-персик и яблоко-черника. До конца года она пополнится еще несколькими видами фруктового пюре с добавлением сливок и творога."Приготовление продукта осуществляется на действующем оборудовании, на линии Gualapack фактически ведется фасовка пюре. При этом для обеспечения высоких требований по стерильности производственного цикла мы приобрели дополнительную единицу оборудования стоимостью $40 тыс.", - рассказал исполнительный директор предприятия Глеб Белов.Объем первой партии пюре в мягкой упаковке (выпущена в октябре) составил 40 тыс. штук - по 10 тыс. штук каждого вида. "Родители оценили удобство такой упаковки. Об этом свидетельствует превысивший наши ожидания спрос на этот вид продукции, поэтому в планах на ближайшие дни - выпустить еще 120 тыс. пакетов", - отметил собеседник. Он добавил, что пюре в Gualapack реализуется предприятием не только на территории Беларуси, но экспортируется в Россию, Молдову и Украину. Объем последующих партий будет формироваться с учетом потребительского спроса.В настоящее время предприятием экспортируется 20% от общего объема выпускаемой продукции (в Россию, Казахстан, Украину и Молдову). В ближайшей перспективе компания намерена выйти на рынки стран Средней Азии - Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. С этой целью уже в июле нынешнего года она успешно прошла сертификацию на право маркировки собственной продукции знаком "Халяль".ООО "Белфуд Продакшн" начало осуществлять свою деятельность в агрогородке Новка Витебского района в марте 2016 года. Производит пюре для детского питания из фруктов, овощей, мяса и рыбы, а также соки в стеклянной таре, тетрапаках и мягкой упаковке под собственными брендами "Маленькое счастье" и "Фрути". Выпускаемый ассортимент насчитывает 40 наименований собственной продукции и 120 - включая контрактное производство. Мощности предприятия по выпуску продукции в тетрапаках составляют 7,5 тыс. пакетов в час, в стеклянной таре - 9 тыс. банок в час. Численность сотрудников - более 130 человек.