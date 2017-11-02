02.11.2017

Слуцкий сыродельный комбинат рассматривает возможность открытия нескольких совместных предприятий в России.«Мы готовы взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Готовы предоставить все лучшие наработки, которые у нас есть, главное – движение навстречу друг другу и наличие взаимного интереса», – заявил газете «Союз. Беларусь-Россия» директор Слуцкого сыродельного комбината Анатолий Стецко.«У меня работает мини-ТЭЦ на российском газе. Оборудование для упаковки у нас российское, машины-молоковозы – российские, упаковка тоже. А со своей стороны мы можем предложить создание совместных предприятий в нескольких регионах центральной России, трансфер технологий. Такие переговоры уже идут», – уточнил он.География экспорта продукция Слуцкого сыродельного комбината в 2017 году: Узбекистан, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия, даже США и, конечно, Россия (65-70 % всего объема производства).