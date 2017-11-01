01.11.2017

Уникальный для Беларуси продукт выпустила «Могилевская фабрика мороженого». Это тесто-конструктор, которое позволяет приготовить нарядный пирог всего за 20 минут.Слоеное тесто «Сеточка» торговой марки «Деликатесто» дополнило линейку тестовых полуфабрикатов завода. Оно состоит из двух частей - нижний плоский и верхний фигурно-нарезанный пласт.«Предприятие, как производитель мороженого, несколько лет назад столкнулось с задачей сглаживания сезонности, так как мороженое - больше летний ассортимент, рассказала директор ОАО «Могилевская фабрика мороженого» Татьяна Бондарчук. - В 2014 году, изучив конъюнктуру рынка и спрос на продукцию сегмента «тестовые замороженные полуфабрикаты», приняли решение установить линию по их производству. Это был риск, но сегодня понимаем, что поступили верное. Все чаще хозяйки делают выбор в пользу теста белорусского качества. А мы рады, что удалось предложить рынку достойный импортозамещающий аналог по доступной цене». Руководитель предприятия также заметила, что новому продукту, слоеному тесту «Сеточка», нет аналогов в Беларуси.Продукт уже прошел лабораторные и тестовые выпечки-дегустации, произведена работа с фокус-группами, по результатам которых получены самые положительные отзывы по новинке. Тесто уже поступает в магазины Беларуси.