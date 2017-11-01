01.11.2017

Прокуратура Логойского района в ходе проверки исполнения ОАО "Крайск" антикоррупционного законодательства выявила нарушения касательно проведения государственных закупок. Об этом сообщила прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области Юлия Олехнович.ОАО в 2017 году были выделены бюджетные средства в Br200 тыс. для окончания строительства здания для содержания 200 голов коров в деревне Рогозино Логойского района. ОАО "Крайск" заключены договоры на ремонтно-строительные работы, выполнение работ по благоустройству территории, организации автомобильных перевозок грузов, на предоставление услуг по управлению и технической эксплуатации строительных машин и механизмов, поставку стройматериалов. Оплата по договорам произведена за счет бюджетных средств.Вместе с тем выявлено, что в нарушение требований законодательства договоры на выполнение работ (оказание услуг), приобретение товаров за счет бюджетных средств на этом объекте заключены без предварительного проведения процедур закупок. По результатам проверки прокурором Логойского района внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.