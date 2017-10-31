31.10.2017

Предприниматели и чиновники из японского региона Кюсю посетили Могилевскую область. Предметом особого интереса стали предприятия, производящие молоко, йогурты и сыры. Японцы смогли убедиться, что никаких ГМО и химических добавок в конечной продукции нет. Белорусская молочка, качество которой известно и в Стране восходящего солнца, имеет все шансы оказаться на прилавках японских магазинов.Депутат городского совета японского города Такео Масахиро Ямагучи отметил: «В последние годы в Японии увеличивается потребление молочных продуктов. У нас производят и молоко, и масло, и другие молочные продукты. Но часто ощущается нехватка молочных продуктов. Считаю, есть большие перспективы поставок белорусской продукции в Японию. Она очень вкусная».Руководитель японской компании по переработке и продаже продуктов питания Кеньити Матояма рассказал, что «в ближайшее время планируются переговоры с японской ассоциацией сельскохозяйственных производителей по вопросу сотрудничества с белорусскими предприятиями, в частности, о поставках в нашу страну таких замечательных продуктов питания».Советник Посольства Республики Беларусь в Японии Николай Сивцев подтвердил: «Японцы нам доверяют. Они видят в нас перспективных партнеров. И на этой основе мы хотим развивать экономическое сотрудничество. Да, сегодняшние объемы экономического взаимодействия далеки от потенциала наших стран, но есть хорошая тенденция.С начала года экспорт в Японию увеличился на треть. И, конечно, это далеко не предел. Пример должны показать Могилевская область и регион Кюсю».