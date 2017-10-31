В России обеспокоены ростом продаж белорусских комбайнов
31.10.2017
В ассоциации «Росспецмаш» считают, что увеличение господдержки белорусского «Гомсельмаша» создает неравные условия на рынке России.
По оценке «Росспецмаша», «Гомсельмаш» продал в РФ в 2015 году 1,3 тыс. комбайнов, в 2016 году — 1,75 тыс. машин. В 2017 году в ассоциации ожидают продажи 1,85 тыс. шт. при объеме рынка около 7,2 тыс. единиц техники, то есть белорусы могут занять уже более 25% рынка. По словам специалистов концерна, «Гомсельмаш» с учетом существенной господдержки (в конце 2015 года получил заем от государства на $425 млн под 7% с условием погашения до 2029 года) может продавать продукцию на привлекательных условиях — без залога, в рассрочку. Кроме того, белорусская техника дешевле на 15–20%.
При этом комбайны «Гомсельмаша» сейчас претендуют на российские субсидии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» можно приобрести по программе федерального лизинга, тогда как российской технике трудно попасть на белорусский рынок.
По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2016 году рынок зерноуборочных комбайнов в РФ вырос на 25%, до 6,3 тыс. шт., доля российских марок выросла на 7 п. п., до 71%. Продажи комбайнов, изготовленных в РФ из белорусских сборочных комплектов, составили 19% рынка. А импорт комбайнов из Беларуси значительно снизился — с 411 до 97 единиц. Впрочем, в ЕЭК пояснили, что производители РФ зачастую проигрывают конкуренцию из-за «особенностей проведения открытых конкурсов на закупку в Беларуси».
В Минпромторге сообщили, что проблема доступа российской сельхозтехники в Беларусь регулярно обсуждается, отметив, что сейчас «торговля в области сельхозтехники носит несбалансированный характер». При этом в ведомстве подчеркнули, что «минпром Беларуси ранее не информировал о планируемом решении» отсрочить погашение кредита «Гомсельмаша» до 2029 года и сейчас проводится оценка возможного негативного влияния на российские предприятия.
Рынок Беларуси относительно небольшой, в 2017 году он составит около 11 млрд руб., оценивает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, и с точки зрения российского экспорта представляет интерес для навесной техники, а также для комбайнов. Эксперт отмечает: у Беларуси более гибкая система поддержки экспорта — например, экспортное кредитование белорусские производители могут предоставлять по ставкам на уровне 6% в российских рублях и примерно 2,5% — в долларах.
«КоммерсантЪ»
По оценке «Росспецмаша», «Гомсельмаш» продал в РФ в 2015 году 1,3 тыс. комбайнов, в 2016 году — 1,75 тыс. машин. В 2017 году в ассоциации ожидают продажи 1,85 тыс. шт. при объеме рынка около 7,2 тыс. единиц техники, то есть белорусы могут занять уже более 25% рынка. По словам специалистов концерна, «Гомсельмаш» с учетом существенной господдержки (в конце 2015 года получил заем от государства на $425 млн под 7% с условием погашения до 2029 года) может продавать продукцию на привлекательных условиях — без залога, в рассрочку. Кроме того, белорусская техника дешевле на 15–20%.
При этом комбайны «Гомсельмаша» сейчас претендуют на российские субсидии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» можно приобрести по программе федерального лизинга, тогда как российской технике трудно попасть на белорусский рынок.
По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2016 году рынок зерноуборочных комбайнов в РФ вырос на 25%, до 6,3 тыс. шт., доля российских марок выросла на 7 п. п., до 71%. Продажи комбайнов, изготовленных в РФ из белорусских сборочных комплектов, составили 19% рынка. А импорт комбайнов из Беларуси значительно снизился — с 411 до 97 единиц. Впрочем, в ЕЭК пояснили, что производители РФ зачастую проигрывают конкуренцию из-за «особенностей проведения открытых конкурсов на закупку в Беларуси».
В Минпромторге сообщили, что проблема доступа российской сельхозтехники в Беларусь регулярно обсуждается, отметив, что сейчас «торговля в области сельхозтехники носит несбалансированный характер». При этом в ведомстве подчеркнули, что «минпром Беларуси ранее не информировал о планируемом решении» отсрочить погашение кредита «Гомсельмаша» до 2029 года и сейчас проводится оценка возможного негативного влияния на российские предприятия.
Рынок Беларуси относительно небольшой, в 2017 году он составит около 11 млрд руб., оценивает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, и с точки зрения российского экспорта представляет интерес для навесной техники, а также для комбайнов. Эксперт отмечает: у Беларуси более гибкая система поддержки экспорта — например, экспортное кредитование белорусские производители могут предоставлять по ставкам на уровне 6% в российских рублях и примерно 2,5% — в долларах.
«КоммерсантЪ»
Последние новости рубрики
-
31.10.2017Россельхознадзор продолжает уничтожать овощи ввозимые из Беларуси
-
31.10.2017В России обеспокоены ростом продаж белорусских комбайнов
-
31.10.2017«Белсолод» выбирает поставщика
-
30.10.2017В ЕЭАС планируют создать единый рынок семян
-
30.10.2017В Витебской области увеличат производство мясного скота
-
27.10.2017В Беларуси до конца 2018 года продлен срок маркировки меховых изделий
-
26.10.2017Витебский маслозавод на 2018 год обеспечены сырьем пока на 65%
-
26.10.2017Две хурмы (две штуки!) проданы за 4,8 тыс долларов!
-
26.10.2017Елочные игрушки с виски, джином и водкой. Как вам идея? (ФОТО)
-
25.10.2017Мясной холдинг хотят создать в Витебской области
-
25.10.2017Россельхознадзор снял ограничения с четырех и ввел — в отношении одного белорусского предприятия
-
24.10.2017Леонид Заяц: «Обвинения Россельхознадзора безосновательны»
-
24.10.2017Малогабаритные «Беларусы» были представлены на выставке MoldAgroTech-2017 в Кишиневе
-
24.10.2017Рост рынка пива будет, но незначительный
-
24.10.2017Самый большой дёнер в мире весит 4123,5 кг (ВИДЕО)
Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006