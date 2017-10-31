31.10.2017







В ассоциации «Росспецмаш» считают, что увеличение господдержки белорусского «Гомсельмаша» создает неравные условия на рынке России.По оценке «Росспецмаша», «Гомсельмаш» продал в РФ в 2015 году 1,3 тыс. комбайнов, в 2016 году — 1,75 тыс. машин. В 2017 году в ассоциации ожидают продажи 1,85 тыс. шт. при объеме рынка около 7,2 тыс. единиц техники, то есть белорусы могут занять уже более 25% рынка. По словам специалистов концерна, «Гомсельмаш» с учетом существенной господдержки (в конце 2015 года получил заем от государства на $425 млн под 7% с условием погашения до 2029 года) может продавать продукцию на привлекательных условиях — без залога, в рассрочку. Кроме того, белорусская техника дешевле на 15–20%.При этом комбайны «Гомсельмаша» сейчас претендуют на российские субсидии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» можно приобрести по программе федерального лизинга, тогда как российской технике трудно попасть на белорусский рынок.По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2016 году рынок зерноуборочных комбайнов в РФ вырос на 25%, до 6,3 тыс. шт., доля российских марок выросла на 7 п. п., до 71%. Продажи комбайнов, изготовленных в РФ из белорусских сборочных комплектов, составили 19% рынка. А импорт комбайнов из Беларуси значительно снизился — с 411 до 97 единиц. Впрочем, в ЕЭК пояснили, что производители РФ зачастую проигрывают конкуренцию из-за «особенностей проведения открытых конкурсов на закупку в Беларуси».В Минпромторге сообщили, что проблема доступа российской сельхозтехники в Беларусь регулярно обсуждается, отметив, что сейчас «торговля в области сельхозтехники носит несбалансированный характер». При этом в ведомстве подчеркнули, что «минпром Беларуси ранее не информировал о планируемом решении» отсрочить погашение кредита «Гомсельмаша» до 2029 года и сейчас проводится оценка возможного негативного влияния на российские предприятия.Рынок Беларуси относительно небольшой, в 2017 году он составит около 11 млрд руб., оценивает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, и с точки зрения российского экспорта представляет интерес для навесной техники, а также для комбайнов. Эксперт отмечает: у Беларуси более гибкая система поддержки экспорта — например, экспортное кредитование белорусские производители могут предоставлять по ставкам на уровне 6% в российских рублях и примерно 2,5% — в долларах.