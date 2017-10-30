30.10.2017

В Евразийском экономическом союзе дан старт развитию единого рынка семян сельскохозяйственных растений. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский, комментируя подписанное премьер-министрами стран ЕАЭС 25 октября в Ереване соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в ЕАЭС.Целью соглашения является устранение ограничений во взаимной торговле и регулирование правоотношений, связанных с обращением семян сельскохозяйственных растений, за исключением семян, генетическая программа сортов которых содержит генно-инженерный материал.Документом предусматривается применение в ЕАЭС единых методов определения сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений, что позволит обеспечить взаимное признание документов, удостоверяющих качество семян, реализацию семян на территории одного государства - члена ЕАЭС с документами, выданными в другой стране - участнице.В настоящее время наблюдается высокая зависимость агропромышленных комплексов стран "пятерки" от импорта семян, среднегодовые стоимостные объемы которого в целом по союзу за последние пять лет составили около $750 млн.Как считает Сергей Сидорский, реализация соглашения позволит развивать собственное семеноводство в ЕАЭС, что в свою очередь может стать одной из форм поддержки роста производительности сельского хозяйства в странах союза. "Совместная работа стран союза и комиссии по реализации соглашения будет способствовать улучшению конкурентных условий. Ресурсный потенциал - основополагающий фактор, который определяет эффективность растениеводства. Если реализовать его в полной мере, включая сортовой потенциал, союзный рынок будет обеспечен качественными семенами", - подчеркнул министр ЕЭК.Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.