30.10.2017

Пять районов Витебской области будут специализироваться на выращивании скота мясных пород. Об этом на прошедшем в Минске экспортном форуме «Беларусь мясная» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.– Правительство одобрило предложение Минсельхозпрода и Витебского облисполкома провести переспециализацию на разведение скота мясных пород в Браславском, Россонском, Городокском, Ушачском, Шумилинском районах. Там рассчитывают организовать эффективные производства продукции животноводства, при этом максимально будет использован потенциал сельскохозяйственных земель этих районов с учетом наличия там материальных и трудовых ресурсов, – отметил Игорь Брыло.Под проекты будет отведено 80,5 тыс. га сельхозземель. Имеющиеся там производственные мощности позволяют разместить около 40 тыс. голов скота для выращивания и откорма.– Это обеспечит нам ежегодное производство 12 тыс. т мясного скота в живом весе, что в 4,5 раза превышает нынешний уровень производства в данных районах, – привел аргументы заместитель министра.Он призвал потенциальных инвесторов обратить внимание на это направление развития животноводческой отрасли, которое очень перспективно.В Беларуси выращиванием скота мясных пород занимаются 224 сельхозорганизации. Племенная база страны состоит из четырех основных пород: абердин-ангусы (41%), лимузины (29%), герефорды (28%), шароле (2%). В мясном скотоводстве задействован чистопородный и помесный КРС, это 57 тыс. голов, из них 21 тыс. – коровы, в том числе чистопородные – 6,2 тыс. голов.