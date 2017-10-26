Витебский маслозавод на 2018 год обеспечены сырьем пока на 65%

26.10.2017

Производственная программа Витебского маслоэкст­ракционного завода на будущий год предполагает закупку под полную потребность для переработки 105,6 тысячи тонн маслосемян рапса и других масличных культур. Пока она обеспечена по госзаказу и с учетом поставок по прямым договорам на 65 процентов.



Что касается государственного заказа по рапсу, то обязанности перед предприятием имели три области республики в объеме 36 тысяч тонн. Могилевская и Брестская свою долю поставок выполнили, отгрузив заводу 10290 и 4213 тонн сырья соответственно. Витебщина пока с планом по госзаказу не справилась, поступило из хозяйств региона на переработку 20 тысяч тонн маслосемян из 22 тысяч.



Как отметил заместитель директора МЭЗа по экономике и финансам Денис Заяц, сейчас специалисты предприятия изучают цены на внутреннем и внешнем рынках на предмет закупки недостающего объема масличного сырья, включая подсолнечник, для полной годовой загрузки.