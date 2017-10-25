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Новости сельского хозяйства


Россельхознадзор снял ограничения с четырех и ввел — в отношении одного белорусского предприятия

25.10.2017
Россельхознадзор снял ограничения с четырех и ввел — в отношении одного белорусского предприятия, следует из сообщения ведомства от 24 октября.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору рассмотрела представленные материалы об устранении выявленных нарушений на предприятиях ЗАО «МераГолд» и СООО «Мясопродукт», пишет БелаПАН.

На основании полученной информации Россельхознадзор принял решение отменить введенные ранее временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции с указанных предприятий. Ограничения снимаются с 24 октября 2017 года», — говорится в релизе.

Кроме того, учитывая представленные гарантии белорусской ветеринарной службы о соответствии предприятий МПП «Городея» ООО «Викос» и ООО «Березинский мясокомбинат» законодательству Евразийского экономического союза, с 24 октября отменяются временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов с указанных предприятий.

Вместе с тем «в последнее время инспекторы Россельхознадзора отмечают некоторую негативную тенденцию, связанную с участившимися случаями ввоза говядины с нечитаемыми или срезанными клеймами».

На этой неделе был запрещен ввоз в РФ 16,5 т охлажденного отруба говядины на кости. Продукция следовала в сопровождении ветеринарного сертификата, выданного Государственной ветеринарной службой Беларуси 20 сентября 2017 года на мясо, выработанное ООО «Акдимол» Минской области.

Россельхознадзор «вынужден констатировать отсутствие правильных выводов со стороны ветеринарной службы Минской области Республики Беларусь, которая своими действиями (бездействием) может привести к повторному введению ограничений на поставки продукции из всей области на территорию России».

В этой связи Россельхознадзор «считает целесообразным ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции предприятия ООО «Акдимол».

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