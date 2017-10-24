Малогабаритные «Беларусы» были представлены на выставке MoldAgroTech-2017 в Кишиневе

24.10.2017

Малогабаритные тракторы «Беларус», производимые на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» экспонировались на международной специализированной выставке MoldAgroTech-2017, которая проходила с 18 по 21 октября в столице Молдовы – Кишиневе.



На стенде компании «Batstractor» (с.Томай, Чадыр-Лунгский р-н, АТО Гагаузия), являющейся основным партнером бобруйского предприятия в Молдове, было представлено 2 модели тракторов: Беларус-320.4 и Беларус-622. Оба представленных трактора носили марку «FabricatinMoldova», так как они уже были собраны на базе гагаузской компании из тракторокомплектов, поставляемых из Беларуси.



Документы на создание сборочного производства были подписаны сторонами всего год назад – 3 октября 2016 года. Однако, за прошедший после подписания период стороны смогли не только организовать и отладить производственные, логистические и финансовые схемы, но и прочно закрепиться на молдавском рынке.



Все собираемые тракторы получили молдавскую сертификацию и право маркироваться знаком «Сделано в Молдове», что в свою очередь позволяет покупателям получать 35%-ую государственную субсидию при приобретении малогабаритных тракторов «Беларус». Данный фактор значительно повышает их привлекательность для молдавских фермеров. Во многом благодаря этому с начала года местным аграриям было реализовано более 30 тракторов «Беларус», а до конца текущего года партнеры ожидают, что эта цифра может приблизиться к 50. Для относительно небольшого молдавского рынка – это неплохая цифра, особенно для первого года работы.



Кстати, 2 трактора Беларус-320.4 были реализованы непосредственно во время выставки MoldAgroTech-2017, а заинтересованность в покупке тракторов, собранных в Гагаузии, проявили еще несколько десятков потенциальных потребителей.