Рост рынка пива будет, но незначительный
24.10.2017
По итогам 2017 года в Беларуси прогнозируется небольшой рост рынка пива, заявил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Лидское пиво" Аудриус Микшис.
Аудриус Микшис сообщил, что в целом по итогам января-августа рынок белорусского пива вырос на 10%. "Но мы не ждем большого скачка до конца этого года. По нашим прогнозам, рост рынка будет незначительным - в пределах 2%", - приводит БЕЛТА слова Микшиса.
Генеральный директор "Лидского пива" пояснил, что на ситуацию на этом рынке в этом году значительно повлияли погодные условия. "Не секрет, что пиво и квас - сезонные напитки. В этом году лета не было, и это не могло не повлиять на наши результаты", - подчеркнул он. При этом за три квартала "Лидское пиво" реализовало на территории Беларуси 68,6 млн л пива, что на 8,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, предприятию удалось сохранить темп роста в категории "Квас" (рост на 6,2%). В категории "Безалкогольные напитки" "Лидское пиво" нарастило долю на 3,5% - до 16,6%.
Аудриус Микшис также рассказал, что на предприятии сейчас разрабатывается инвестиционный план до 2025 года. В случае, если акционеры утвердят его, ожидается значительный приток инвестиций.
Экспорт продукции ОАО "Лидское пиво" за три квартала увеличился на 0,8%, основным рынком по-прежнему остается Россия (около 98%). Кроме того, лидское предприятие поставляет продукцию в Литву, Германию, Польшу, Израиль, Болгарию, Словакию, Чехию и Венгрию. В 2017 году "Лидское пиво" начало поставки в Грузию, Азербайджан и Армению, осуществлялись пробные поставки в Китай. В планах - выйти на рынок арабских стран.
ОАО "Лидское пиво" является одним из старейших пивзаводов республики, история которого отсчитывается с 1876 года. В 2009-м предприятие вошло в состав финского концерна Olvi, за 2009-2011 годы мощность производственных линий возросла почти в два раза. Кроме пива завод производит квас натурального брожения, сокосодержащие напитки, сидр, энергетические напитки, питьевую воду, лимонад.
Аудриус Микшис сообщил, что в целом по итогам января-августа рынок белорусского пива вырос на 10%. "Но мы не ждем большого скачка до конца этого года. По нашим прогнозам, рост рынка будет незначительным - в пределах 2%", - приводит БЕЛТА слова Микшиса.
Генеральный директор "Лидского пива" пояснил, что на ситуацию на этом рынке в этом году значительно повлияли погодные условия. "Не секрет, что пиво и квас - сезонные напитки. В этом году лета не было, и это не могло не повлиять на наши результаты", - подчеркнул он. При этом за три квартала "Лидское пиво" реализовало на территории Беларуси 68,6 млн л пива, что на 8,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, предприятию удалось сохранить темп роста в категории "Квас" (рост на 6,2%). В категории "Безалкогольные напитки" "Лидское пиво" нарастило долю на 3,5% - до 16,6%.
Аудриус Микшис также рассказал, что на предприятии сейчас разрабатывается инвестиционный план до 2025 года. В случае, если акционеры утвердят его, ожидается значительный приток инвестиций.
Экспорт продукции ОАО "Лидское пиво" за три квартала увеличился на 0,8%, основным рынком по-прежнему остается Россия (около 98%). Кроме того, лидское предприятие поставляет продукцию в Литву, Германию, Польшу, Израиль, Болгарию, Словакию, Чехию и Венгрию. В 2017 году "Лидское пиво" начало поставки в Грузию, Азербайджан и Армению, осуществлялись пробные поставки в Китай. В планах - выйти на рынок арабских стран.
ОАО "Лидское пиво" является одним из старейших пивзаводов республики, история которого отсчитывается с 1876 года. В 2009-м предприятие вошло в состав финского концерна Olvi, за 2009-2011 годы мощность производственных линий возросла почти в два раза. Кроме пива завод производит квас натурального брожения, сокосодержащие напитки, сидр, энергетические напитки, питьевую воду, лимонад.
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