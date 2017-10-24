Самый большой дёнер в мире весит 4123,5 кг (ВИДЕО)
24.10.2017
В Берлине приготовили самый большой дёнер в мире.
Самый большой дёнер в мире был приготовлен в торговом центре «Mall of Berlin» в Берлине. Благодаря окончательному весу 423,5 килограммов берлинцам удалось побить рекорд. Вес подготовленного на столе материала для дёнера составил даже одну тонну. Однако при взвешивании дёнер разломился. Поэтому гигантский дёнер пришлось разделить на две части, и большая из них стала рекордной, пишетrusverlag.de.
По данным издания «B.Z.», для начинки гигантского дёнера было использовано 130 литров соуса, 60 килограммов красной капусты, 60 килограммов салата, 30 килограммов томатов, 20 килограммов огурцов и 60 килограммов белокочанной капусты. После взвешивания он был разрезан и бесплатно распределен среди 400 зрителей.
Радиостанция 98.8 Kiss FM решила побить мировой рекорд 2004 года. Тогда австралийцы приготовили дёнер весом 413 килограммов.
Самый большой дёнер в мире был приготовлен в торговом центре «Mall of Berlin» в Берлине. Благодаря окончательному весу 423,5 килограммов берлинцам удалось побить рекорд. Вес подготовленного на столе материала для дёнера составил даже одну тонну. Однако при взвешивании дёнер разломился. Поэтому гигантский дёнер пришлось разделить на две части, и большая из них стала рекордной, пишетrusverlag.de.
По данным издания «B.Z.», для начинки гигантского дёнера было использовано 130 литров соуса, 60 килограммов красной капусты, 60 килограммов салата, 30 килограммов томатов, 20 килограммов огурцов и 60 килограммов белокочанной капусты. После взвешивания он был разрезан и бесплатно распределен среди 400 зрителей.
Радиостанция 98.8 Kiss FM решила побить мировой рекорд 2004 года. Тогда австралийцы приготовили дёнер весом 413 килограммов.
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