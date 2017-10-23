В Слуцке запустили дрожжевой завод

23.10.2017

Сырье для него служит кормовая патока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Это – продукт переработки сахарной свеклы, которой занимается соседний комбинат, поэтому с логистикой проблем нет. Чтобы принять большие объемы сырья, на дрожжевом заводе предусмотрели специальные емкости для хранения.



Готовую продукцию будут реализовывать как в Беларуси, так и за рубежом.



Дрожжевой завод – совместный белорусско-немецкий проект. 75 % капитала принадлежит компании из Германии, остальные 25 % – Слуцкому сахарные комбинату. Общая стоимость инвестиций 35 миллионов евро.

