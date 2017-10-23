Леонид Заяц: «Валовой сбор картофеля в госсекторе составит более 1 млн т»
23.10.2017
Валовой сбор картофеля по результатам уборочной кампании в госсекторе составит более 1 млн т, сахарной свеклы - 4,6 млн т. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
"Сахарную свеклу планируем убрать с валовым сбором 4,6 млн т, что на 325 тыс. т выше уровня прошлого года. Уборку картофеля мы завершаем в течение двух дней с валовым сбором 1,06 млн т. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление и сформировать экспортный потенциал в 500 тыс. т", - приводит БЕЛТА слова Леонида Зайца.
По его словам, хозяйствам также осталось убрать 60 тыс. га кукурузы на зерно. "Мы ожидаем оттуда 500 тыс. т зерна. Всего намолотим более 1 млн т. В целом вместе с частным сектором, маслосеменами рапса, сурепицей объемы составят 9,8 млн т в бункерном весе, что позволит обеспечить внутреннее потребление, засыпать семена, а также обеспечить животноводство необходимым количеством комбикорма", - отметил министр.
Кроме того, в поле находится 220 га льна. Он будет убран в ближайшие дни, сообщил Леонид Заяц. "В текущем году ожидается заготовить порядка 150 тыс. т льнотресты, это на 12% выше уровня прошлого года", - обратил внимание руководитель ведомства. Он добавил, что до 7 ноября планируется завершить и уборку овощей. Их общий валовой сбор будет выше прошлогоднего уровня и составит около 650 тыс. т.
"Сахарную свеклу планируем убрать с валовым сбором 4,6 млн т, что на 325 тыс. т выше уровня прошлого года. Уборку картофеля мы завершаем в течение двух дней с валовым сбором 1,06 млн т. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление и сформировать экспортный потенциал в 500 тыс. т", - приводит БЕЛТА слова Леонида Зайца.
По его словам, хозяйствам также осталось убрать 60 тыс. га кукурузы на зерно. "Мы ожидаем оттуда 500 тыс. т зерна. Всего намолотим более 1 млн т. В целом вместе с частным сектором, маслосеменами рапса, сурепицей объемы составят 9,8 млн т в бункерном весе, что позволит обеспечить внутреннее потребление, засыпать семена, а также обеспечить животноводство необходимым количеством комбикорма", - отметил министр.
Кроме того, в поле находится 220 га льна. Он будет убран в ближайшие дни, сообщил Леонид Заяц. "В текущем году ожидается заготовить порядка 150 тыс. т льнотресты, это на 12% выше уровня прошлого года", - обратил внимание руководитель ведомства. Он добавил, что до 7 ноября планируется завершить и уборку овощей. Их общий валовой сбор будет выше прошлогоднего уровня и составит около 650 тыс. т.
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