31.08.2017

Специалисты считают, что в ближайшем будущем побороть птичий грипп не удастся. Такое мнение высказал президент Совета США по экспорту мяса птицы и яиц (USAPEEC) Джеймс Самнер.«Нужно учиться, как сосуществовать с птичьим гриппом. Мы не сможем избавиться от него в ближайшем будущем, мы можем вообще от него не избавиться», — сообщил Самнер на конференции в рамках международной выставки по птицеводству и свиноводству SIAVS в Сан-Паулу.США — второй в мире экспортер мяса птицы в мире после Бразилии. Птицеводческая отрасль страны в 2015 году понесла рекордные убытки из-за распространения высокопатогенного гриппа птиц. По данным, представленным USAPEEC, общие потери отрасли в 2015 году составили 4,201 млрд долларов (без учета затрат на борьбу с гриппом птиц), в том числе $1,292 млрд — потери экспортеров, $2,909 млрд — внутреннего рынка. Убытки в производстве бройлеров составили 3,418 млрд долларов (в том числе $1,157 млрд — по линии экспорта), в производстве индейки — $474 млн, яиц — $309 млн.К настоящему времени большинство стран, закрывшие рынки для поставок американского мяса птицы из-за птичьего гриппа, уже сняли запрет. Исключение составляет Китай, но USAPEEC рассчитывает, что ограничение экспорта на китайский рынок будет снято к концу года, сказал Самнер.