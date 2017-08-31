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infobaza.by / сельское хозяйство

Новости сельского хозяйства


«Брестское пиво» в пятый раз выставлено на торги

31.08.2017
Антикризисный управляющий назначил уже пятые торги по продаже ОАО «Брестское пиво, как имущественного комплекса. Торги должны состояться 15 сентября.

Это будет уже пятая попытка продать предприятие целиком заинтересованному инвестору. На первых торгах начальная цена составляла 17,42 млн рублей, на вторых - 14,807 млн рублей, на третьих - 11, 244 млн рублей.

Четвертые торги должны были состояться 15 августа, и на них цена предприятия составляла уже 9344610. Но на четвертые, как и на предыдущие торги заявок не оказалось. В пятый раз "Брестское пиво" попытаются продать без снижения цены. Скорее всего, этим собственник хочет показать заинтересованным лицам, что смысла ждать дальнейшего понижения уже нет.

Напомним, что ОАО «Брестское пиво» было признано банкротом 20 ноября 2014 года. По итогам 2015 года чистый убыток предприятия составил 22,7 млрд неденоминированных рублей, пишет ej.by

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