31.08.2017

В Гродненской области отмечается рост числа случаев бешенства среди животных, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Гродненской области за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 37 лабораторно подтвержденных случаев бешенства, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2016-го. В структуре больных бешенством животных преобладают дикие животные - 81,1% (30 случаев). Основным резервуаром бешенства в природе остаются лисицы, в двух случаях были выявлены енотовидные собаки. Среди домашних животных - собак и кошек - зарегистрировано 7 случаев заболевания бешенством, причем в 6 из них у животных были хозяева.

За антирабической помощью в организации здравоохранения области обратились 852 человека, треть из которых дети. Большинство из них пострадали от контактов с домашними животными.

Анализ обращаемости за антирабической помощью лиц показывает, что в большинстве случаев пострадавшие не соблюдали меры личной безопасности при контакте с незнакомыми животными, не знали о клинических проявлениях бешенства у животных, особенностях их поведения, пытались им помочь или поиграть с ними.

Необходимо знать, что у разных видов животных клинические проявления бешенства могут быть различными. Это не только агрессивность, но и утрата естественной осторожности, природного чувства опасности, вследствие чего животные перемещаются на большие расстояния, появляются в населенных пунктах, приближаются к человеку, даются в руки. Иногда в начале заболевания у животных возникает депрессивное состояние, фотофобия - светобоязнь, стремление прятаться в темные места (типична для кошек). У собаки может появляться затрудненное глотание, от чего создается впечатление, что она чем-то подавилась. При появлении первых признаков необычного поведения домашних животных необходимо обращаться к ветеринарному специалисту, а не заниматься самостоятельным лечением домашнего питомца, пишет БЕЛТА.