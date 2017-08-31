Напитки из мяса. Вы слышали про такое?
31.08.2017
Немец-мясник Петер Классен в сентябре намерен выпустить на европейский рынок напитки из мяса
У новатора уже заключены договоры с производителями из Люксембурга, Бельгии и Франции, пишет Die Welt. Предприниматель подал заявки на международный патент. Есть несколько вкусов: «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Королевская курица».
Рецепт прост: мясо и овощи варят в бульоне и измельчают в пюреобраную массу. Жидкость расфасовывают по бутылкам и стерилизуют. Охлажденный напиток хранится год, пишет sfera.fm.
У новатора уже заключены договоры с производителями из Люксембурга, Бельгии и Франции, пишет Die Welt. Предприниматель подал заявки на международный патент. Есть несколько вкусов: «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Королевская курица».
Рецепт прост: мясо и овощи варят в бульоне и измельчают в пюреобраную массу. Жидкость расфасовывают по бутылкам и стерилизуют. Охлажденный напиток хранится год, пишет sfera.fm.
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