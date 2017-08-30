Разработан новый пробиотик для животных

30.08.2017

Белорусские ученые разработали пробиотик комплексного действия для животных, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.



"Сейчас весьма актуальна проблема разработки средств для животных с одновременно антибактериальными и антивирусными свойствами. Мы разработали рекомбинантный штамм пробиотических бактерий с геном интерферона. На основе этого создали новый препарат комплексного иммуномодулирующего, антибактериального и антивирусного действия. Он уже используется в сельском хозяйстве", - сказала Эмилия Коломиец. Исследования проводились Институтом микробиологии НАН совместно с БГУ.